Come giocare a Lost Ark, i migliori server a cui unirsi

Dopo una lunga attesa, Lost Ark è finalmente arrivato in Italia e in Europa. L'ultimo gioco di Smilegate, pubblicato in occidente da Amazon Games che ci riprova dopo New World, ha inevitabilmente subito catalizzato l'attenzione degli appassionati di MMO, con server congestionati e lunghissime code virtuali per riuscire ad accedere. Questa guida vi illustrerà quali sono i server disponibili e a quali unirsi per riuscire quantomeno a provare il titolo in attesa che la situazione migliori.

Lost Ark, la lista completa dei server disponibili

Partiamo quindi dalla base, questi sono i server di Lost Ark attualmente disponibili per quanto riguarda la regione europea:

Antares

Beatrice

Brelshaza

Calvasus

Inanna

Neria (server ITALIANO)

Nineveh

Procyon

Sceptrum

Sirius

Slen

Thaemine

Wei

Questi sono invece i server per le altre regioni:

Akkan

Enviska

Shandi

Adrinne

Aldebaran

Danube

Elzowin

Galatur

Karta

Kharmine

Ladon

Sasha

Vykas

Zosma

Agaton

Arcturus

Gienah

Kazeros

Ovviamente, se volete giocare con la community italiana, il suggerimento scontato è quello di unirsi a Neria, che pare peraltro sia il migliore in assoluto. La lista dei server comunque è particolarmente ricca, ma se volete provarne anche altri il consiglio è quello di rimanere in ambito europeo, poiché ciò vi consentirà di avere una migliore connessione. Il tutto dipende anche da quanti giocatori li stanno popolando in quel momento, magari sfruttandoli soltanto per iniziare e scegliere la classe.

Quale server scegliere dunque?

Come dicevamo, pare che al momento il server di Lost Ark migliore sia quello di Neria, popolato proprio dalla community italiana. Non è una cosa da dare per scontata, visto che le cose possono cambiare rapidamente, ma potete partire proprio da lì per fare un tentativo.

Ovviamente non siete costretti a giocare proprio in quel server, ma scegliere quello in cui vi trovate meglio: l'importante è che capiate la lingua principalmente in uso in chat, anche se in questi casi generalmente si opta il più possibile per l'inglese.

Con il passare delle settimane la congestione dei server sicuramente migliorerà come è accaduto con New World, ma nel frattempo fateci sapere qual è stata la vostra scelta per questo battesimo in Lost Ark.