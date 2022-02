Lost Ark, il nuovo gioco Amazon, è già un successo clamoroso

Nel giro di 24 ore, Lost Ark ha superato quota 1 milione di giocatori contemporanei su Steam: un record che basta a posizionarlo come il secondo titolo più giocato di sempre sulla piattaforma Valve in un arco di tempo così breve. Il gioco è un MMO in stile Diablo che è arrivato ieri in occidente grazie alla collaborazione tra Amazon Games e Smilegate: la divisione gaming del colosso dell'ecommerce si è occupata infatti della localizzazione e traduzione in lingua inglese del titolo che ha già conquistato i mercati asiatici.

Lost Ark ha superato anche Counter-Strike Global Offensive e DOTA 2, regolarmente al top dei giochi più giocati su Steam.

Lost Ark: cos'è il nuovo gioco distribuito da Amazon che sta conquistando tutti

Lanciato per la prima volta in Corea addirittura nel 2019, Lost Ark è un MMOARPG con visuale isometrica in 2.5d che ricorda moltissimo la serie Blizzard di Diablo. Co-sviluppato da Tripod Studio e Smilegate, è arrivato in Europa e Stati Uniti grazie all'impegno di Amazon Games, che si è occupata del publishing in occidente.

Focalizzato su PvE ed esplorazione, il titolo include anche delle modalità PvP. I giocatori possono partire personalizzando a piacimento il proprio personaggio allo scopo di arrivare al livello 50 e sbloccare così i dungeon e i raid legati all'endgame, che portano poi ad ulteriori progressi.

Il lancio in occidente è stato un successo clamoroso: c'era un numero così elevato di giocatori connessi contemporaneamente da aver creato problemi ai server e si è formata una coda virtuale soltanto per iniziare a giocare. Dopo New World, che aveva stabilito un record di 913.634 giocatori connessi simultaneamente in 24 ore, per Amazon Games arriva un altro grande successo, con ben 1 milione e 311.842 utenti collegati.

L'onda è arrivata ovviamente anche su Twitch, dove Lost Ark è divenuto rapidamente il gioco più trasmesso, battendo anche la popolare categoria del Just Chatting.