Come eliminare le pubblicità di YouTube senza l'abbonamento premium

Quante volte per guardare un video su YouTube dovete aspettare diversi secondi prima che terminino le pubblicità? A meno che non siate in possesso di un abbonamento premium, questo vi succede praticamente sempre. È una strategia della piattaforma per sostenersi e guadagnare sugli spazi pubblicitari che le aziende acquistano.

Tuttavia, esistono due trucchi per eliminare le pubblicità su YouTube senza dover spendere soldi per l'abbonamento premium mensile. In questo articolo vi spiegheremo come fare. Si tratta di due accorgimenti molto semplici che vi faranno risparmiare tempo evitando quelle fastidiose pubblicità prima di ogni video che volete vedere.

YouTube: elimina le pubblicità con un punto

Ebbene sì, il trucco più semplice e immediato per evitare di dover assistere alle pubblicità di YouTube, prima di vedere un video, è un punto. Si tratta di un'operazione semplice e veloce che non richiederà tempo, ma ve lo farà risparmiare.

Una volta individuato il video che volete vedere su YouTube dovrete aprirlo e copiare il link del video stesso o l'URL. Chiudete la finestra e apritene una nuova incollando l'indirizzo appena copiato, aggiungendo poi nella parte finale un punto, ovvero “.“. In questo modo il vostro browser vi caricherà la pagina del video senza mostrarvi le pubblicità che solitamente anticipano la visione del contenuto.

Uno dei vantaggi di questo trucchetto è la velocità di applicazione: dovrete solo copiare l'URL del video incollarlo nella barra degli indirizzi, aggiungere un punto alla fine e premere invio. Purtroppo però, dovendo agire direttamente sull'URL del video, non è possibile applicarlo direttamente nell'applicazione di YouTube, ma solamente da browser. Esiste però un altro modo per eludere le pubblicità che funziona anche da app.

Elimina le pubblicità dall'app

Come puoi eliminare le pubblicità dall'app di YouTube? Il modo è semplice e abbastanza immediato. Fondamentalmente richiederà circa 3/4 secondi del tuo tempo. Prima di tutto apri l'app della piattaforma. Una volta che hai selezionato un video che ti interessa fai tap e aprilo. Dovrete poi chiuderlo e riaprirlo velocemente per due o tre volte fino a quando non inizierà con la riproduzione effettiva senza la promo.

Questa operazione è un po' più fastidiosa, ma può essere eseguita direttamente dall'app ed è assolutamente efficace. Lo stesso procedimento vale anche da browser. Una volta che hai selezionato il video aprilo e torna alla pagina precedente o ricarica la pagina per due o tre volte fino a quando il contenuto non inizierà senza la fastidiosa pubblicità. Solitamente dopo due riaperture funziona, al massimo con tre, ma per alcuni video ce ne vorranno quattro.

Potete provare subito questi trucchi guardando il video di uno YouTuber che ha realizzato un Mac davvero minuscolo, è impressionante. Una volta aperto seguite le istruzioni a seconda vi trovate sull'app o sul sito web di YouTube.