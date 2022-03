Uno YouTuber ha realizzato un Mac Min... MINUSCOLO! (VIDEO)

Uno YouTuber ha ridotto con successo il Mac Mini con SoC M1 del 78% e ha aggiunto la porta MagSafe in un progetto fai-da-te davvero unico, evidenziando l'approccio iterativo di Apple all'attuale ‌Mac mini‌ entry-level prima del debutto di un ipotetico modello di fascia alta ridisegnato che dovremmo vedere durante il keynote dell'8 marzo.

Quando Apple ha svelato il ‌Mac Mini M1 nel novembre 2020, ha mantenuto lo stesso identico design unibody che l'azienda utilizza dal 2010. Successivi teardown hanno rivelato che ‌il PC contiene una quantità molto grande di spazio vuoto al suo interno.

Questo perché il design unibody è stato concepito per i processori e l'hardware Intel negli ultimi dodici anni, mentre i componenti moderni come il chip ‌M1‌ e il suo sistema di memoria unificato sono estremamente piccoli e termicamente efficienti, essendo adatti a dispositivi come sottili come i MacBook Air fanless, ad esempio.

Volete vedere un Mac Mini minuscolo?

Ora, Quinn Nelson, lo YouTuber dietro il popolare canale Snazzy Labs, ha ridotto il più possibile il desktop ricollocando i suoi interni e progettando un nuovo involucro.

Poiché la maggior parte dello spazio interno del ‌Mac mini‌ è occupato da un alimentatore da 150 W, Nelson lo ha sostituito con un alimentatore esterno proveniente dal Microsoft Surface da 65 W e con un connettore ‌MagSafe‌ 2 retrofit, che si collega a un regolatore di tensione CC che conduce alla scheda logica del ‌Mac mini‌.

Il ragazzo ha creato una nuova custodia più piccola per il ‌Mac mini‌ utilizzando la stampa 3D in resina, adottando il design distintivo “a grattugia” del Mac Pro 2019 per una maggiore termicità.

Nelson ha trasferito parti come le antenne e il pulsante di accensione nel nuovo involucro e ha rimosso la ventola del ‌Mac mini‌. Nel complesso, il dispositivo modificato è internamente al 28% del suo volume originale.

Nonostante la scheda logica del ‌Mac mini‌ sia in un contenitore molto più piccolo senza ventola, lo youtuber non ha notato praticamente alcun cambiamento nelle prestazioni, con il benchmark del dispositivo altrettanto buono della macchina originale. Nelson ha reso disponibile una guida dettagliata alla costruzione per tutti gli utenti esperti che desiderano intraprendere il progetto da soli.

Sappiamo che questo gadget dovrebbe subire una revisione significativa quest'anno, godendo così dei chip M1 Pro e M1 Max visti sugli ultimi MacBook Pro, all'interno di un design completamente ridisegnato. Secondo il leaker Jon Prosser, che ha condiviso i rendering del presunto design del nuovo Mac Mini l'anno scorso, il nuovo device manterrà un fattore di forma simile a quello attuale ma riceverà una riduzione complessiva delle dimensioni.

Si presume che la nuova cifra stilistica presenti un pannello “simile al plexiglass“, posizionato sopra al telaio in alluminio, proprio come l'Apple TV di prima generazione. Si dice che la parte posteriore del dispositivo sia dotata delle stesse porte attualmente disponibili con il ‌Mac Mini basato su Intel di fascia alta: quattro Thunderbolt, due USB-A, una Ethernet e una HDMI, ma aggiungerà il connettore di alimentazione MagSafe.

Secondo quanto riferito, Apple ha in programma di lanciare il nuovo computer in occasione del keynote primaverile.