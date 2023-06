Come disattivare le notifiche push dal proprio smartphone

Lo smartphone è uno strumento importante per rimanere in contatto e avere a portata di mano applicazioni e strumenti utili. Queste applicazioni possono inviare delle comunicazioni attraverso le notifiche push. Le Notifiche Push sono brevi messaggi informativi, che appaiono sullo schermo del telefono tramite un annuncio pop up. Le notifiche push sono quindi delle comunicazioni che possono risultare molto utili per rimanere aggiornati su notizie, eventi, messaggi o promozioni, ma possono anche diventare fastidiose se sono troppe e frequenti o irrilevanti. Per fortuna, è possibile disattivare le notifiche push dal proprio smartphone in modo semplice e veloce.

Come disattivare le notifiche push

Disattivare le notifiche push dal proprio smartphone è un’operazione semplice che può ridurre notevolmente i messaggi ricevuti dalle app. Si può scegliere di togliere il consenso per le notifiche di singole app. Oppure, nel caso in cui si vogliono lasciare attive le notifiche, ma si ha la necessità di non essere disturbati è possibile silenziarle per un periodo di tempo limitato attivando la modalità “Non disturbare”.

In questo modo, si potrà godere di maggiore tranquillità e concentrazione, senza perdere le informazioni importanti. Le notifiche sono visibili dopo aver tolto la modalità non disturbare, ricordando però, che in questo modo tutte le altre attività sono silenziate, come chiamate, messaggi ecc. Altrimenti per evitare questo problema è necessario personalizzare, dalle impostazioni, la modalità non disturbare.

Prima di capire come disattivare le notifiche push, è importante ricordare che ogni qualvolta si scarica una app sullo smartphone è possibile scegliere se attivare o non attivare le notifiche. Proprio questa possibilità dà l’opportunità di gestire al meglio la ricezione di notifiche. A tal proposito, è importante scegliere con cura per quali app accettare tale consenso, evitando così la perdita di tempo futura di deselezionare le notifiche dalle impostazioni.

Dopo le dovute precisazioni, è arrivato il momento di capire nel concreto come muoversi sul proprio smartphone, per disattivare le notifiche push. Attivare e disattivare le app è un’opzione presente su tutti gli smartphone che sia con un sistema operativo Android o iOS.

Disattivare le notifiche push su Android

Per disattivare le notifiche push, nel caso di uno smartphone Android, basterà raggiungere le impostazioni e poi procedere scegliendo le app da deselezionare. Per disattivare le notifiche push basterà seguire questi passaggi:

Prendere il dispositivo;

Andare su Impostazioni;

Selezionare “App e notifiche” dal menu;

Scegliere “Gestione Notifiche”;

Scegliere e selezionare l’app di cui si vuole disattivare le notifiche;

Scorrere l’interruttore verso sinistra su “Consenti Notifiche” per disabilitare le notifiche.

Inoltre, nella sezione dell’app gestione notifiche, è possibile personalizzare le notifiche, senza disattivarle, come ad esempio il suono o il banner.

Invece, per disattivare le notifiche push di tutte le app per un periodo di tempo limitato, così da non essere disturbati, è possibile attivare la modalità “Non disturbare”. Per attivare questa modalità, è possibile procedere o dalle impostazioni rapide o dalle impostazioni del dispositivo.

Disattivare le notifiche push su iPhone

Anche sui dispositivi iOS il percorso è similare e rapido, per disattivare le notifiche push su iPhone, è possibile farlo seguendo questi passaggi:

Aprire le impostazioni;

Scorrere fino a Notifiche;

Selezionare Notifiche;

Visualizzare le app;

Scegliere e selezionare l’app dalla lista “Stile notifiche”;

Scorrere l’interruttore vicino “Consenti notifiche” per attivare o disattivare le notifiche.

Nello specifico, se l’interruttore è verde le notifiche sono attive e si visualizzano altre opzioni di personalizzazione. Se invece, l’interruttore è grigio le notifiche sono disattivate e inoltre non è visibile nessuna opzione per personalizzare le notifiche.

Per personalizzare le notifiche, senza disattivarle, si può procedere sia nella pagina generale “Notifiche” e sia nella pagina dell’applicazione. Parliamo dell’aspetto in cui si riceva la notifica, è possibile scegliere la modalità di avvisi come banner, suoni o badge. La lettura su “Leggi notifiche ad alta voce” e l’aspetto di schermata quando l’iPhone è bloccato, tra “Mostra anteprima” e “Raggruppamento notifiche”.

Per disattivare le notifiche push di tutte le app, per un periodo di tempo, si può usare la modalità “Non disturbare”. La modalità “Non disturbare” è presente nella scorciatoia abbassando il menu a tendina, in questo percorso basterà premere su “Full im-mession” per attivare in automatico la modalità “Non disturbare”.

In questo modo, si silenzieranno tutte le chiamate e le notifiche. Questa modalità permette in poco tempo di silenziare totalmente il telefono e non essere disturbati. Tolta la modalità “Non disturbare” è possibile visualizzare le notifiche ricevute nel tempo che la modalità era attiva. Infatti, la modalità “Non disturbare” silenzia le notifiche per un tot di tempo, non le disattiva.

Nelle impostazioni è possibile personalizzare tutte le impostazioni di questa modalità, per farlo raggiungere le impostazioni, selezionare “Full immersion” scegliere “Non disturbare”. Ad esempio, cliccando “App” e selezionando le app desiderate, sotto “Consenti Notifiche” si potrà scegliere di riceve comunque le notifiche delle app scelte. Infine, in questa nuova schermata sarà possibile attivare in modo automatico la modalità “Non disturbare” inserendo un orario e un luogo.