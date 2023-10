Come creare video in pochi minuti con HeyGen AI

L’intelligenza artificiale è in grado di svolgere diverse attività in modo automatico, come l’elaborazione delle foto e la generazione di testo. Ma una parte interessante dell’AI è la capacità di generare dei video a partire da un testo, con piattaforme come HeyGen AI. Il software permette di creare video da zero, inserendo il testo e scegliendo l’avatar, la voce, lo sfondo e la musica che si preferisce. HeyGen è il supporto ideale per ridurre tempo e costi di produzioni, spesso molto alti, ottenendo comunque video di alta qualità in pochi minuti. Ecco come creare video con HeyGen Ai.

HeyGen AI: le funzioni

HeyGen è il supporto ideale per generare video con l’intelligenza artificiale anche senza una telecamera professionale o un’equipe qualificata. Riesce a realizzare video in pochi minuti in modo intuitivo e facile. Per quanto il video sia generato dall’intelligenza artificiale, non si tratta di un servizio basico, ma di una piattaforma che rende i video realmente accattivanti per qualsiasi esigenza. La parte interessante di HeyGen è la possibilità di generare il proprio avatar personalizzato, che interpreterà il video, così da renderlo più vicino a quelle che sono le esigenze di tutti gli utenti.

Le scelte per la personalizzazione, dei video e dell’avatar, sono diverse, tra cui la posizione del volto, il taglio di capelli, i vestiti, la musica e lo sfondo. Per permettere di rendere il video finale perfetto a seconda di ogni esigenza e gusto. Una precisazione che va fatta è che attualmente la personalizzazione è dedicata per i dettagli generali degli avatar, non supporta modifiche per il movimento delle mani o altre parti del corpo.

HeyGenAI: lingue e voci

Ma le scelte non sono finite, per quanto riguarda la parte più tecnica è possibile scegliere tra 300 voci, oltre 40 lingue e accenti, e modificarli secondo l’emozione, il tono e il ritmo per adattarli al meglio a ogni sceneggiatura. Per quanto riguarda l’inserimento del testo, c’è un limite di 500 caratteri per video, può variare a seconda dell’abbonamento. E dopo tutte le modifiche necessarie, il lavoro completo può essere visto in anteprima e poi essere salvato, esportato e condiviso ovunque.

Come provare HeyGen gratuitamente

HeyGen offre la possibilità di provare gratuitamente la piattaforma e creare un video di un minuto con tutte le funzionalità. Questo permette di testare le funzioni, prima di sottoscrive un abbonamento a pagamento per avere accesso a più crediti, più durata, più qualità e più supporto. Nella pratica, per provare HeyGen gratuitamente è necessario seguire questi passaggi:

Accedere al sito ufficiale di HeyGen;

Cliccare su “Prova gratuitamente” in alto a destra.

Creare un account inserendo i propri dati, oppure accedere con Google, Facebook o altro.

Cliccare su “Get Started” nella schermata di benvenuto;

Scegliere il tipo di video da creare, in base alle esigenze, al settore e al pubblico;

Inserire il testo da trasformare in video.

A questo punto è possibile generare il video e visualizzare l’anteprima del video, se necessario è possibile apportante anche delle modifiche. Infine, è possibile salvare il video e condividerlo.

Come editare l’avatar per il video su HeyGen

HeyGen offre la possibilità di creare video con i modelli predefiniti, ma per un video più personale e coinvolgente è possibile editare un modello presente. Infatti, dopo aver scelto un avatar è possibile personalizzarlo e renderlo unico, modificando la voce, il look o il volto.

Per procedere, ed editare l’avatar personalizzato per il video, è necessario seguire questi passaggi:

Selezionare “Avatar” dalla lista a sinistra;

Scegliere un avatar di base da modificare;

Cliccare l’avatar;

Premere “Edit avatar”;

Cambiare l’aspetto, il vestiario il volto dell’avatar;

Scegliere il tono e la velocità della voce;

Salvare le modifiche in alto a destra.

A questo punto il nuovo avatar è pronto per il video e sarà aggiunto alla lista degli avatar disponibili.

HeyGen AI prezzi

HeyGen AI offre diversi piani, da gratuito a pagamento, in base alle esigenze e alle funzionalità richieste. I piani si dividono in gratuito, la prova, per i creatori, per le attività e per le imprese. Ogni abbonamento ha funzionalità diversi, che variano dal tempo e i crediti a disposizioni. Nello specifico le differenze degli abbonamenti di HeyGen sono: