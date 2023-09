Telegram è la popolare app di messaggistica che offre molte funzionalità agli utenti, tra cui la possibilità di creare gruppi e canali. I gruppi sono spazi di chat dove gli utenti possono comunicare tra loro, mentre i canali sono delle vere e proprie piattaforme di diffusione dove gli utenti possono ricevere messaggi da un amministratore o da un bot. Ecco nel dettaglio come creare e usare i canali di Telegram.

Come creare un canale su Telegram

I canali su Telegram sono dei blog personali o aziendali e possono trattare vari argomenti, come notizie, intrattenimento, istruzione, sport e altro e possono avere un numero illimitato di iscritti. Inoltre, possono essere pubblici o privati, a seconda del pubblico che si desidera raggiungere. I canali possono anche essere personalizzati con una foto, una descrizione, un link e delle impostazioni di notifica. Nella pratica, per creare un canale su Telegram in modo semplice e veloce, bisogna procedere seguendo questi passaggi per creare il canale su Telegram:

Aprire l’app di Telegram

Accedere al proprio account

Toccare l’icona della penna in basso a destra dello schermo e seleziona Nuovo canale in alto;

Procedere su “Crea un canale”;

Inserire un nome al canale nel campo “Nome canale”;

Aggiungere una foto e una descrizione;

Procedere su “Avanti”;

Selezionare il tipo di canale tra Canale pubblico o Canale privato;

Confermare su “Avanti”;

Selezionare le persone da aggiungere al canale, dalla lista sottostante.

A questo punto il canale su Telegram è stato creato, da questo momento è possibile inviare i messaggi agli iscritti, e a gestire il canale con le opzioni disponibili nel menu Impostazioni del canale.

Come gestire il canale su Telegram

Una volta creato il canale su Telegram, è possibile gestirlo con le opzioni disponibili nel menu impostazioni del canale. Per accedere a questo menu, basterà aprire il canale e premere sulla foto in alto a destra per poi selezionare “Modifica”. In questa sezione è possibile trovare tutte le impostazioni che servono per gestire il canale. Tra queste la possibilità di modificare il nome, la descrizione, la foto e il link del canale. Ma non solo, tra le impostazioni presente per gestire il canale Telegram, si trova “Amministratori” e “Iscritti”, nello specifico:

Amministratori: per aggiungere altri utenti come amministratori del canale, e assegnare loro dei permessi specifici, come inviare messaggi, modificare i messaggi, eliminare i messaggi, aggiungere utenti o bannare utenti;

Iscritti: per vedere la lista degli iscritti al canale, e gestire le loro azioni, come rimuoverli dal canale o bannarli dal canale.

Come promuovere il canale su Telegram

Per far crescere un canale su Telegram, è necessario promuoverlo in modo da raggiungere più utenti possibili. Ci sono diversi modi per promuovere il canale su Telegram, tra cui:

Condividere il link del canale con i contatti, con gli amici o i gruppi su Telegram o su altri social network;

Aggiungere una firma ai messaggi con il link del tuo canale per farlo conoscere a chi legge i messaggi;

Collaborare con altri canali e scambiare dei messaggi promozionali o dei link reciproci;

Usare dei bot o dei servizi di Telegram per pubblicizzare il canale a un pubblico mirato;

Creare un contenuto di qualità, originale e interessante.

Come rendere il canale interessante su Telegram

La promozione del canale è il primo passo verso il successo, infatti, è necessario strutturare una comunicazione interessante per invogliare gli scritti a partecipare ma anche a restare. Per rendere il canale su Telegram più interessante e coinvolgente, è possibile sfruttare le funzioni offerte da Telegram come ad esempio la formattazione del testo che attira l’attenzione e rende le comunicazioni più allettanti. Oppure, usare dei link ipertestuali per inserire dei collegamenti nei messaggi, ricordando di aggiungere degli hashtag per categorizzare i messaggi e renderli più facilmente ricercabili.

Infatti, basterà inserire il simbolo # seguito da una parola chiave nel messaggio per trasformarlo in un hashtag cliccabile. Inoltre, per i messaggi importanti è importante fissare i messaggi in cima al canale, in modo da evidenziarli e renderli sempre visibili. Basta toccare a lungo sul messaggio da fissare, e selezionare “Fissa”.

Come aggiungere al canale Telegram dei sondaggi

Tra le altre tecniche per rendere il canale interessante e interattivo è consigliato implementare anche i sondaggi per chiedere l’opinione degli iscritti su un argomento o una scelta. Selezionare l’attash vicino al testo e procedere su sondaggi, in questa categoria è possibile creare anche dei quiz. Questo permette di testare la conoscenza degli iscritti al canale Telegram su un argomento e permette di farli sentire partecipi del gruppo. Per inserire il sondaggio in modalità quiz è necessario selezionare l’icona dell’attash a sinistra vicino la barra per il testo, poi procedere su “Sondaggi” e scegliere “Modalità Quiz”.

Infine, è possibile creare dei gruppi collegati al canale, in modo da permettere agli iscritti di interagire tra loro e con l’amministratore. Basta toccare l’immagine del canale in alto a destra, selezionare “Modifica” procedere con “Discussione” e scegliere “Crea nuovo gruppo” per poi inserire il nome e la descrizione del gruppo. Questo serve per permettere ai partecipanti del canale di avere anche il gruppo per scambiare i messaggi in modo più diretto e veloce.

Come eliminare il canale su Telegram

Creare canali Telegram è divertente e facile, ma se si desidera eliminare un canale su Telegram, per qualsiasi motivo, è possibile farlo seguendo alcuni semplici passaggi. Per eliminare il canale su Telegram è necessario seguire questi passaggi:

Accedere a Telegram;

Aprire il canale da eliminare;

Toccare la foto in alto a destra;

Selezionare Modifica;

Scegliere “Elimina il canale” in fondo alla lista;

Confermare l’azione selezionando “Elimina per tutti”.

Infine, è importante ricordare che una volta eliminato il canale, non sarà più accessibile e tutti i messaggi e i contenuti saranno cancellati definitivamente.

Nel caso si cambia idea all’istante, si ha un tempo limitato di 4 secondi per annullare l’azione, per procedere e tornare indietro basterà toccare “Annulla” sullo schermo. Dopo questo tempo, non sarà più possibile recuperare il canale.