Come creare e trovare gruppi Telegram

Telegram è una delle applicazioni di messaggistica più apprezzata, grazie alla sua attenzione alla privacy e alle sue numerose funzionalità avanzate. Oltre alla comunicazione sicura, Telegram permette di creare e gestire chat con caratteristiche uniche e versatili. Tra le numerose possibilità offerte da Telegram, c’è quella di creare gruppi dove è possibile aggiungere fino a 200.000 membri. Questa caratteristica, sebbene non sempre necessaria, risulta particolarmente interessante per chi ha bisogno di creare una community molto numerosa, come un’organizzazione o altri spazi specifici, senza particolari limiti. Ecco come creare nuovi gruppi su Telegram o unirsi a quelli già esistenti in modo semplice e pratico, sia da dispositivo mobile che da PC.

Telegram: gruppi e canali

Telegram permette di creare chat personali tra due utenti, come qualsiasi altra applicazione di messaggistica, oppure di creare o sfruttare i canali o i gruppi. Sebbene queste due alternative possano sembrare simili, in realtà hanno scopi ben diversi. I canali sono pensati per pubblicare una serie di post e messaggi che possono essere condivisi solo dall’amministratore. Questa modalità di comunicazione è ideale quando non si desidera l’interazione tra gli utenti, se non per commentare i post, qualora l’amministratore lo consenta.

I gruppi, invece, funzionano come una vera e propria chat tra più persone, permettendo lo scambio di messaggi e l’interazione tra i membri. Telegram offre due modalità di gruppo: i gruppi pubblici, ai quali chiunque può unirsi, e i gruppi privati, per i quali è necessario un invito da parte di un membro esistente per poter partecipare.

Come ogni tipologia di chat che coinvolge più persone, la gestione dei gruppi su Telegram è sempre in mano all’amministratore, ovvero colui che crea il gruppo. Gli amministratori possono decidere di limitare i messaggi dei membri, rendere il gruppo pubblico o privato e nominare altri membri come amministratori.

Per quanto riguarda l’invio di contenuti all’interno dei gruppi, non ci sono limiti. Lo stesso vale per i canali: è possibile inviare messaggi di testo, video, audio e anche sondaggi. Inoltre, a differenza di altre applicazioni, dove il numero di membri consentiti è più restrittivo, su Telegram è possibile creare un gruppo con fino a 200.000 membri, mentre un canale può avere un numero illimitato di iscritti.

Come creare un gruppo Telegram

Concentrando l’attenzione sui gruppi di Telegram, è possibile dire che crearne di nuovi è davvero semplicissimo. Nella pratica, è possibile procedere sia tramite l’applicazione su dispositivi mobili che dal sito ufficiale di Telegram.

Entrando più nel dettaglio, per creare un gruppo su Telegram è necessario aprire l’applicazione e accedere con il proprio account. A questo punto, selezionando l’icona in alto a destra con la penna, è possibile scegliere “Nuovo gruppo” dalla lista presente. Basterà selezionare i membri da aggiungere e procedere su “Avanti”, inserire il nome e la foto del gruppo, e poi concludere su “Crea”.

Inoltre, è anche possibile gestire delle impostazioni come attivare l’auto-eliminazione dei messaggi, scegliendo un tempo tra un giorno, una settimana o un mese, oppure impostando un periodo personalizzato. In questo modo, tutti i messaggi presenti nel gruppo si elimineranno automaticamente dopo il periodo scelto. Ovviamente, è anche possibile non attivare questa funzione. Ricordando che qualsiasi modifica riguardante le impostazioni del gruppo può essere effettuata solo dal proprietario o dagli eventuali amministratori presenti.

Personalizzazione del gruppo: proprietario e amministratori

Oltre al tipo di eliminazione dei messaggi, è possibile modificare altre impostazioni di un gruppo Telegram. Per farlo, è necessario aprire il gruppo, selezionare la foto profilo e scegliere “Modifica” in alto a destra. A questo punto, ci saranno una serie di impostazioni che possono essere modificate, tra cui il nome, la descrizione e la foto del gruppo. Inoltre, è possibile trasformare il gruppo da privato a pubblico. Infatti, è importante specificare che i gruppi Telegram sono privati per impostazione predefinita.

Nella stessa pagina è presente anche il link di invito, che può essere condiviso in modo pratico e veloce, semplicemente copiandolo o procedendo su “Condividi”. Un’altra impostazione importante è la cronologia della chat, che può essere attivata come visibile o nascosta. Se impostata su nascosta, i nuovi membri che accederanno al gruppo non visualizzeranno più di 100 messaggi precedenti.

Per proseguire, nella parte inferiore della lista delle impostazioni, è possibile selezionare le reazioni disponibili per i membri del gruppo tra “tutte le reazioni, alcune reazioni o nessuna reazione”. Dopodiché, a seconda della scelta, i membri del gruppo possono usare o meno le emoji selezionate. Inoltre, nella sezione “Permessi”, ci sono degli interruttori che possono essere attivati o disattivati per una serie di azioni che i membri del gruppo possono fare, tra cui inviare messaggi, inviare media, aggiungere membri, fissare messaggi e cambiare le info di gruppo o aggiungere delle eccezioni.

Infine, nella sezione “Amministratori”, è possibile aggiungere amministratori oltre al proprietario del gruppo. Questo è importante per permettere a più persone di gestire il gruppo e consentire ad altri di gestire le specifiche prestazioni appena descritte.

Infine, per quanto riguarda l’eliminazione del gruppo, basta accedere al gruppo, selezionare la foto profilo, scegliere “Altro” e procedere su “Elimina il gruppo”. Questo passaggio può essere fatto solo dai proprietari, quindi da coloro che hanno creato il gruppo, o dagli amministratori.

Come creare un gruppo su Telegram Web

Creare un gruppo su Telegram è semplice e può essere fatto sia da smartphone che dal sito web. Nello specifico ecco i passaggi necessari per creare un gruppo su Telegram da browser:

Accedere a Telegram;

Cliccare sull’icona della penna nell’angolo in basso a sinistra;

Selezionare “Nuovo gruppo”;

Scegliere i contatti per creare il gruppo cliccando sulle caselle di controllo accanto ai loro nomi;

Cliccare sull’icona della freccia in basso;

Inserire il nome e una foto per il gruppo;

Cliccare nuovamente sull’icona della freccia in basso.

A questo punto, è possibile personalizzare il gruppo. Basterà cliccare sul nome del gruppo in alto, selezionare l’icona della penna nella barra laterale destra e andare su “Tipo di gruppo”, dove è possibile scegliere di passare da un gruppo privato a un “Gruppo pubblico”.

Come trovare un gruppo pubblico su Telegram

I gruppi Telegram rappresentano un modo eccellente per entrare a far parte di una community e condividere pensieri, interessi, passioni e hobby comuni. I gruppi pubblici permettono agli utenti di interagire, scambiarsi messaggi e condividere pensieri e azioni senza limitazioni.

Nello specifico, per trovare e unirsi a un gruppo pubblico su Telegram, è necessario seguire alcuni passaggi specifici. Nella pratica, per velocizzare la ricerca dei gruppi pubblici su Telegram, è sufficiente conoscere il nome del gruppo o gli argomenti trattati. Questo processo è applicabile solo ai gruppi pubblici, poiché per quelli privati è necessario un link d’invito. Ecco come trovare un gruppo pubblico su Telegram:

Aprire l’applicazione Telegram;

Utilizzare il campo di ricerca, nella parte superiore dell’applicazione;

Digitate su “Cerca” il nome del gruppo o l’argomento di interesse;

Visualizzare i risultati sotto la sezione “Chat”, mostrati in “Ricerca globale”;

Cliccare su “Partecipa” per entrare a far parte del gruppo.

I gruppi pubblici su Telegram sono ideali per condividere file, link e messaggi in tempo reale con più persone contemporaneamente e per interagire con persone che condividono gli stessi interessi.