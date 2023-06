Spotify è il servizio di streaming musicale più famoso e usato al mondo, dove sono presenti milioni di canzoni e podcast di tutti i generi e le epoche. Spotify, è la piattaforma ideale per chi ama la musica, dove è possibile ascoltare tutti i brani preferiti ovunque e in qualsiasi momento. Ma per rendere la musica ancora di più un momento di condivisione, su Spotify è possibile rendere pubblici i brani preferiti con i propri amici.

Cos’è e come funziona Spotify

Spotify è un servizio di streaming musicale presente sia su app che sul web. È possibile accedere a Spotify da vari dispositivi con il proprio account, la piattaforma di base è gratuita, con inserimenti pubblicitari, ma è presente anche la possibilità di sottoscrivere un abbonamento. Ma Spotify non è solo musica, infatti è possibile ascoltare podcast per tutti i gusti, da quelli informativi a quelli sportivi. Ascoltare la radio online o le playlist personalizzate che Spotify crea a secondo dell’utente ogni giorno in base agli ascolti precedenti.

Inoltre, su Spotify è possibile scegliere tra diverse modalità di ascolto:

Ascolto casuale: nonché ascoltare brani casuali in base all’umore, alle attività o al genere musicale preferito.

Ascolto personalizzato: creando playlist personali con i brani preferiti e modificare la playlist come si preferisce. Puoi anche seguire le playlist di altri utenti o artisti che ti interessano.

Ascolto offline: con un account premium, si possono scaricare fino a 10.000 brani sul dispositivo e ascoltarli anche senza connessione internet.

Ascolto sociale: la condivisione dei brani preferiti con gli amici tramite i social network, le app di messaggistica o i codici Spotify. Ed è anche possibile vedere cosa stanno ascoltando i propri amici e unirsi a loro in una sessione di gruppo.

Come condividere i brani preferiti su Spotify

Ma la parte interessante è proprio la condivisione dei brani. Infatti, su Spotify è possibile condividere i brani preferiti, le playlist e i podcast con gli amici, sia da smartphone che da web, i metodi per farlo sono diversi. Ecco quali sono e come condividere la musica preferita su Spotify con gli amici.

I primis bisogna entrare su Spotify con il proprio account, scegliere la canzone e mettere un like. Per mettere mi piace a una canzone su Spotify, basta riprodurre la musica e fare clic sull’icona del cuore. Questo aggiungerà automaticamente la canzone alla playlist dei brani preferiti. Dopo questo passaggio è possibile condividere una canzone con chiunque si voglia, sia da PC che da smartphone. Per farlo bisogna seguire passaggi differenti.

Ecco come condividere il brano individuale sull’App Spotify:

Aprire Spotify;

Accedere all’account;

Andare su “Brani che ti piacciono” nella “Tua libreria” in basso;

Cercare la canzone da condividere;

Premere i tre puntini vicino al nome;

Selezionare condividi;

Scegliere come condividere il brano, “copia link” “storia su Instagram” “WhatsApp” “SMS” o altro.

Condividere il brano.

Ecco come condividere il brano individuale Spotify su web:

Aprire Spotify;

Accedere all’account;

Andare su “Brani che ti piacciono” nella barra laterale sinistra;

Cercare la canzone da condividere;

Premere i tre puntini vicino al nome;

Selezionare condividi;

Condividere il link incollandolo con chi si desiderare tuoi amici.

Creare i codici su Spotify

Un altro modo originale e pratico per condividere i brani è usare i codici su Spotify. Si tratta di immagini scansionabili che contengono le informazioni della canzone e che permettono di accedere al contenuto con una semplice scansione con la fotocamera. Questa funzione è utile per condividere la musica con gli amici in modo divertente e veloce, ma anche per diffonderla sui social, nei post o nelle storie.

Puoi creare i codici su Spotify sia sul PC che sullo smartphone, seguendo questi passaggi:

Aprire Spotify su PC;

Cliccare i tre punti accanto al brano;

Selezionare “Condividi”;

Copiare il collegamento, nel menu su “Copia collegamento brano”;

Aprire una nuova pagina nel browser;

Cercare “Spotify Code”;

Incollare il link copiato;

Terminare premendo “Get Spotify Code”.

A questo punto il sito genererà il codice Spotify, basterà cliccare su download e scaricare il codice sul PC. È importante specificare che Spotify avverte dei termini per quanto riguarda l’utilizzo del codice generato.

“Si prega di fare riferimento ai nostri Termini e condizioni del codice Spotify per tutti i dettagli relativi all’utilizzo.”

Invece, nel caso in cui si vuole generare il codice con l’app su smartphone, il procedimento è presente ed è anche più veloce, nel dettaglio ecco come generare codici Spotify sull’app mobile:

Aprire Spotify sullo smartphone;

Selezionare i tre puntini accanto al nome del brano;

Visualizzare il codice.

In pratica su smartphone basterà aprire il brano, attraverso i tre puntini, per visualizzare l’immagine e poi procedere con il salvataggio. Per salvare l’immagine su smartphone sarà sufficiente procedere acquisendo un screenshot o cliccando l’immagine e premendo “Salva nelle foto” per ottenere il proprio codice.

Come scansionare un codice Spotify

Il codice è utile proprio perché basterà inquadrandolo per raggiungere il contenuto multimediale, ma come fare? Quando si ha un codice da scansionare, bisognerà aprire l’app mobile Spotify, andare su “Ricerca” e selezionare l’icona della fotocamera affianco a “Cosa vuoi ascoltare”. Sarà sufficiente puntare la fotocamera su un codice Spotify, e il gioco è fatto. In questo modo si verrà indirizzati al contenuto del codice Spotify.

I vantaggi dei codici Spotify sono molteplici. Innanzitutto, sono un modo originale e creativo per condividere la propria musica preferita con gli amici o con il pubblico. Ma anche un modo rapido e pratico per accedere a un contenuto senza doverlo cercare manualmente nell’app. Un percorso utile soprattutto quando si vuole scoprire nuova musica o quando si vuole ascoltare qualcosa di diverso dal solito.