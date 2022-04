Come cancellare l'abbonamento PlayStation Plus

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento di Sony per PlayStation 4 e PlayStation 5 che permette di accedere a numerosi vantaggi e servizi: giochi gratuiti al mese, sconti, salvataggi in cloud e soprattutto la possibilità di giocare in multiplayer online.

In questa guida ti spieghiamo però come fare nel caso avessi deciso, per qualsiasi motivo, di cancellare il tuo abbonamento e soprattutto cosa accade ai tuoi contenuti una volta superata la scadenza residua.

Cancellare l'abbonamento PlayStation Plus: la guida

Per cancellare l'abbonamento PlayStation Plus disabilitando il rinnovo automatico ti basta seguire questi passaggi:

Apri il sito web ufficiale PlayStation e inserisci le tue credenziali PlayStation Network con email e password Una volta effettuato l'accesso, seleziona la voce “Abbonamento“ Clicca su “Continua“ In questa pagina vedrai il tuo o i tuoi abbonamenti ancora attivi con relativa data di scadenza Per disabilitare il rinnovo automatico non ti rimane che cliccare su “Disattiva Rinnovo Automatico“ Il tuo abbonamento si cancellerà alla scadenza segnalata

Una volta che il tuo abbonamento PlayStation Plus sarà scaduto e non l'avrai rinnovato perderai tutti i vantaggi acquisiti. I giochi gratuiti riscattati non saranno più disponibili, non potrai più giocare online in multiplayer (salvo per i titoli che non richiedono l'abbonamento, come quelli indicati in questo articolo), non potrai più salvare i tuoi dati in cloud e non avrai accesso agli sconti aggiuntivi riservati agli abbonati.

Non preoccuparti però: nel caso decidessi in un futuro di riattivare l'iscrizione, potrai tornare ad accedere ai giochi che avevi riscattato oltre a poter usufruire di tutti i vantaggi garantiti dall'abbonamento.

Come funziona l'abbonamento PlayStation Plus

Puoi iscriverti a PlayStation Plus in qualsiasi momento scegliendo un piano periodico di abbonamento di uno, tre o 12 mesi. Ad un costo di 8,99€ al mese, 24,99€ ogni 3 mesi e di 59,99€ all'anno avrai i seguenti vantaggi:

Giochi mensili gratis di PS Plus: due per PS4 e uno per PS5

Multigiocatore online

Sconti esclusivi

100 GB di archiviazione nel cloud

Contenuti di gioco esclusivi

Share Play

Funzionalità aggiuntive su PS5, come la PlayStation Plus Collection

A partire da giugno 2022, tuttavia, il PS Plus si rinnoverà in un nuovo servizio simile a Xbox Game Pass. Per tutti i dettagli, ti consigliamo di leggere il nostro approfondimento.