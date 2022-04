I migliori giochi gratis PS4 e PS5 senza PlayStation Plus

Come ben saprai se possiedi una PS4 o una PS5, per giocare online è necessario sottoscrivere un abbonamento PlayStation Plus. Tra i vari vantaggi del servizio, come i giochi gratis al mese ed alcuni sconti esclusivi, figura infatti la possibilità di sfidare online i tuoi amici e giocatori di tutto il mondo.

Una regola che vale praticamente per tutti i giochi: ne sono esclusi solo alcuni, i cosiddetti free-to-play, che ti permettono di scaricarli e giocarli online senza la necessità di possedere un abbonamento. Ecco quali sono i più famosi e apprezzati in rete.

Giochi gratis PS4 e PS5 senza PS Plus: la lista

Genshin Impact

Cominciamo da Genshin Impact, un gioco di ruolo fantasy che ci catapulta nel mondo di Teyvat, dove gli dei elementali sono adorati in tutto il paese. Si tratta di un titolo open world, che ci permette di esplorare sette regioni distinte all'interno della mappa, ognuna basata appunto su un dio elementale. Possiamo giocare in compagnia di altri giocatori oppure muoverci in solitaria, consapevoli però che combattere in gruppo ci darà maggiori possibilità e profondità in battaglia.

Rocket League

Rocket League è un divertentissimo titolo multiplayer che mischia le regole del calcio a quelle dei…racing game. O quasi. Lanciato oltre sei anni fa, grazie al suo successo è diventato free-to-play e permette di mettersi alla guida di auto lanciate su enormi campi da calcio: lo scopo è quello di mandare la gigantesca palla in rete, in quello che diventa presto una sorta di autoscontro virtuale giocabile anche in cross-play. Questo significa che anche se possiedi una PS4 o una PS5 puoi sfidare gli amici su Xbox e PC.

Call of Duty Warzone

Uno dei free-to-play più giocati è senza dubbio Call of Duty Warzone, che offre una modalità battle royale da 150 giocatori che in alcune partite possono anche diventare 200. Si tratta di un'esperienza un po' diversa da quella solitamente offerta da altri titoli del genere come Fortnite e Apex Legends, in cui viene persino data la possibilità di tornare in vita se si riesce ad eliminare un avversario in un combattimento uno contro uno.

Apex Legends

E non potevamo che parlare anche di Apex Legends, un battle royale ambientato nell'universo di Titanfall e che nasce come rivale diretto di Fortnite. Qui viene decisamente valorizzato il lavoro di squadra, con gruppi da due a tre giocatori che lavorano insieme per eliminare altri team con l'obiettivo di essere gli ultimi rimasti alla fine del round.

Fortnite

Il battle royale per eccellenza è ovviamente Fortnite. Trattandosi di uno dei giochi più popolari al mondo, se non il più popolare in assoluto, non ha certamente bisogno di presentazioni. Ricco di contenuti, di novità e anche di crossover con altri franchise dell'icona Pop è decisamente il gioco da provare se non possiedi PS Plus e vuoi divertirti subito online.

Final Fantasy 14

Il famoso MMORPG ambientato nell'universo di Final Fantasy non è gratuito del tutto, dato che ad un certo punto richiede un abbonamento mensile per giocare. Tuttavia, tutta la parte iniziale è gratis e soprattutto non richiede PlayStation Plus. È un gioco ricco, che è migliorato parecchio dopo un lancio deludente ed oggi è indubbiamente uno dei titoli di punta tra i GdR Online.

Brawlhalla

Se invece desideri qualcosa di diverso dai “soliti” battle royale, MMO e GDR, ecco un gioco di combattimento in 2D, simile a Super Smash Bros. Puoi cimentarti con multiplayer locale e online in varie modalità di gioco, sia 1v1 che tutti contro tutti con più giocatori. Hai oltre 50 personaggi disponibili tra cui scegliere, ognuno con statistiche e abilità uniche.

Tutti i giochi gratis elencati in questa lista sono disponibili per il download tramite PlayStation Store su PS4 e PS5.