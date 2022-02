Dopo averti mostrato quanto è semplice e utile registrare le telefonate su qualsiasi smartphone Android, in questo articolo ti sveliamo un metodo facile e sempre affidabile su come bloccare un numero di telefono su Android. Spesso, infatti, può capitare di essere disturbati da telefonate provenienti da un call center, oppure da un contatto che non hai più motivo di sentire: per bloccare definitivamente il numero è necessario installare l’ottima applicazione gratuita Telefono di Google disponibile a questo link del Play Store.

Come bloccare un numero su Android: pochi e semplici passi

Una volta installata e dopo aver concesso i permessi richiesti per gestire il microfono e accedere alla rubrica telefonica, è necessario seguire questi passi per bloccare un numero di telefono:

Avvia l’applicazione Telefono

Tocca i tre pallini verticali in alto a destra > Cronologia chiamate

Tocca una tra le chiamate ricevute di cui vuoi bloccarne il numero

Seleziona la voce blocca/segnala spam

In questo modo il numero selezionato sarà bloccato e non potrà più importunarti, a patto che non provi a ricontattarti con un altro numero che potrai nuovamente bloccare. Come fare a bloccare un numero sconosciuto, invece? Niente di più semplice:

Avvia l’applicazione Telefono

Tocca i tre pallini verticali in altro a destra

Impostazioni > Numeri bloccati

Attiva l’opzione Sconosciuto

Con questa opzione attiva verranno automaticamente bloccati tutti i numeri privati e non identificati che proveranno a chiamarti, ma continuerai a ricevere tutte le telefonate in arrivo dai tuoi contatti in rubrica.

Infine, nel caso in cui volessi sbloccare un numero precedentemente bloccato, ti basta avviare l’applicazione Telefono, toccare i tre pannelli in alto a destra > Numeri bloccati e tappare sulla voce Cancella > Sblocca.