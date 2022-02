Registra le telefonate su Android in pochi passi

In alcuni casi può venire utile registrare le telefonate sul proprio smartphone Android, per molti una soluzione alquanto complessa ma che in realtà è fattibile in pochi e semplici passi. Se ti stai chiedendo come fare a registrare il corso di una telefonata sul tuo device, allora sei capitato nel posto giusto: appena finirai di leggere questo breve articolo, saprai registrare ogni telefonata per ascoltarla o trasferirla su un altro device senza troppi passaggi.

Come registrare una telefonata su Android in pochi e semplici passi

Disclaimer: ci teniamo a precisare che la funzionalità può essere disponibile o meno in relazione al dispositivo Android e all’operatore telefonico. Informati con il tuo operatore se supporta la registrazione delle telefonate. L’avvio della registrazione della telefonata viene notificata ad entrambe le parti.

Innanzitutto, partiamo dicendo che per registrare una telefonata è necessario installare l’applicazione Google Telefono disponibile gratuitamente a questo link del Play Store. L’app, oltre ad essere una delle migliori per gestire completamente la parte telefonica del tuo telefono Android, ti permette di registrare le chiamate da parte di numeri sconosciuti, da contatti selezionati oppure provenienti da una singola chiamata.

Dopo avere controllato che il tuo device supporta la registrazione delle telefonate – è necessario un device con Android 9 o superiore – e che l’applicazione Telefono di Google sia aggiornata e funzionante, per avviare la registrazione basta seguire questi semplici passi:

Apri l’applicazione Telefono

Avvia o ricevere una telefonata

Premi il tasto Registra nella schermata della chiamata

Premi nuovamente il tasto Registra per interrompere la registrazione

Una volta completata la registrazione, il file audio è a tua completa disposizione nell’applicazione Telefono. Ecco come trovarla:

Avvia l’applicazione Telefono

Tocca il tab Recenti in basso

Tocca il nome del contatto che hai registrato

Tocca il tasto Riproduci

Condividi la registrazione toccando il tasto Condividi

Volendo, per non occupare la memoria del tuo smartphone, puoi anche decidere per quanto tempo mantenere la registrazione in memoria:

Apri l’applicazione Telefono

In alto a destra seleziona il pannello Impostazioni > Registrazione della chiamata > Elimina registrazioni

Imposta per quanto tempo una registrazione dev’essere conservata sul tuo telefono prima di essere cancellata automaticamente