COD Warzone, munizioni infinite grazie ad un nuovo bug

Se piove sempre sul bagnato, possiamo dire che non è un periodo esattamente fortunato per Call of Duty Warzone. Gli utenti del popolare sparatutto multiplayer free-to-play hanno scoperto infatti un nuovo bug che, se ben “sfruttato”, permette di ottenere delle munizioni praticamente infinite.

COD Warzone, come avere munizioni infinite con il nuovo bug

Nonostante la patch della scorsa settimana pare aver risolto diverse delle problematiche lamentate dai giocatori, questa nuova scoperta costringerà gli sviluppatori a rimettere mano sul codice nel tentativo di risolvere il glitch il prima possibile.

Se prima della scorsa patch era possibile sparare all'infinito senza scaricare l'arma, adesso un altro bug permette di fare qualcosa di simile: avere un quantitativo infinito di munizioni. Grazie a Reddit, come potete ammirare di seguito, scopriamo come funziona: l'utente AlexandruMacedon spiega che basta equipaggiare il perk Fully Loaded ed effettuare in modo rapido e quasi compulsivo il drop e pickup di armi e munizioni. In questo modo, i caricatori dell'arma selezionata vengono rigenerati praticamente senza fine.

Le lamentele da parte degli utenti sono ovviamente arrivate a pioggia, anche perché si tratta di un bug che può compromettere l'equilibrio delle partite in Call of Duty Warzone. Si attende quindi la risposta da parte degli sviluppatori, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Nel frattempo, si discute del futuro della serie dopo l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft. Un rapporto recente pubblicato da Bloomberg ha spiegato che i tre prossimi giochi della saga, incluso l'attesissimo Warzone 2, usciranno anche su PS4 e PS5, per la gioia degli utenti PlayStation che temevano delle produzioni esclusive per Xbox.