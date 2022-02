Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2 sono UFFICIALI: primi dettagli

Le indiscrezioni delle scorse ore hanno trovato conferma: Activision annuncia ufficialmente lo sviluppo di Call of Duty Modern Warfare 2, sequel dell'acclamato reboot lanciato nel 2019, e soprattutto di Warzone 2, che è stato definito come una esperienza tutta nuova per il popolare sparatutto online free-to-play. Entrambi i giochi usciranno nel 2022 e useranno un motore grafico inedito pensato per le console di ultima generazione.

COD Modern Warfare 2 e Warzone 2: cosa sappiamo adesso

Partiamo da una premessa già nota: lo sviluppo di entrambi i progetti è guidato da Infinity Ward, come del resto aveva confermato il team stesso solo qualche giorno fa. Poi, partendo proprio da Warzone 2, che inevitabilmente scatenerà nei prossimi giorni le fantasie degli appassionati, l'obiettivo è proporre una massiccia evoluzione del concetto di Battle Royale con uno spazio giocabile del tutto nuovo e una modalità sandbox inedita.

I due giochi sono stati progettati insieme partendo letteralmente da zero, sfruttando il nuovo motore grafico che d'ora in poi sarà utilizzato per qualsiasi appuntamento futuro della serie: quindi anche il Black Ops del 2023 di Treyarch e il possibile progetto 2024 di Sledgehammer Games.

Tra gli argomenti discussi al momento da Activision figura quello del campo visivo su console: la funzionalità per adesso non verrà implementata, poiché renderebbe difficile l'esecuzione del gioco sui sistemi più vecchi, come PlayStation 4 e Xbox One.

“L'aggiunta del FOV su console in Warzone creerebbe un notevole impatto sulle prestazioni per i giocatori di console di vecchia generazione. Il nostro obiettivo è che Warzone sia un'esperienza performante su tutte le piattaforme, quindi non prevediamo di implementare uno slider FOV su console in questo momento“.

E per ora è tutto. Ci aspettiamo di ricevere ulteriori dettagli nelle prossime settimane. La certezza è che Modern Warfare 2 e Warzone 2 usciranno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: resta da valutare se ci saranno anche versioni per PlayStation 4 e Xbox One, vista la presenza di un motore grafico pensato per la nuova generazione di console.