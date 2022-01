COD Warzone: l'anti-cheat Ricochet funziona? Sembra di sì

Al di là di quelle che possono essere le problematiche e i bug della nuova mappa di Caldera, pare che i giocatori di Call of Duty Warzone siano d'accordo su una cosa: Ricochet, il nuovo sistema anti-cheat, funziona.

Un thread su Reddit ha raccolto le opinioni di vari utenti, che si sono soffermati nel raccontare la loro esperienza con l'anti-cheat. Introdotto proprio con il lancio della Stagione 1 e della mappa Caldera, Ricochet è un sistema sofisticato che riesce a monitorare varie applicazioni del giocatore, controllando qualsiasi software che potrebbe interferire con le partite.

“Anche se il gioco è rotto e ci sono innumerevoli problemi che devono essere risolti, penso che tra tutto l'odio e le lamentele (meritate, aggiungo) dovremmo riconoscere che l'anti-cheat ha funzionato brillantemente e spero che continui a farlo per molto tempo a venire.“

È quanto ha scritto in apertura l'utente “Chief-Aldo” qualche giorno fa. Con il passare del tempo, il thread si è riempito delle opinioni di altri giocatori, tutti generalmente concordi nel promuovere il nuovo sistema pensato da Activision per fermare gli imbroglioni su Warzone.

Il parere non è unanime, come spesso accade in casi dove è l'esperienza personale a farla da padrone: alcuni lamentano che Ricochet sia ancora troppo “lento” ad intercettare i cheater, altri lanciano l'allarme sostenendo che qualcuno potrebbe essere già riuscito ad aggirare il sistema.

In tutta risposta però gli utenti soddisfatti sostengono che vedere giocatori bannati da tutti i Call of Duty anche dopo 11 partite è un passo in avanti incredibile rispetto al passato e bisogna dare al tempo alla tecnologia di perfezionarsi ulteriormente per essere ancora più tempestiva ed efficace.

Se non altro, tutti sono concordi nel sostenere che è certamente la cosa migliore capitata a Warzone con il lancio dell'ultima stagione, dato che sta ancora affrontando diversi problemi tecnici, specialmente su console.