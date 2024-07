CMF Watch Pro: BEST BUY a 54€ con il Prime Day

Grazie al Prime Day il CMF Watch Pro oggi è un vero best buy. Il prezzo si è abbassato ancora di più di quello che è da listino. Acquistalo ora a soli 54€! Un miracolo per questo orologio davvero favoloso. Hai tutto in questo smartwatch incredibile. Il design è davvero favoloso, degno di Nothing.

Inoltre, il suo display AMOLED da 1,96 pollici è super colorato e perfetto per vedere al meglio tutte le informazioni. Bene anche i sensori che monitorano salute e allenamento. Oggi lo acquisti su Amazon in occasione del Prime Day e lo paghi in 5 rate da soli 18€ al mese a tasso zero.

CMF Watch Pro: a soli 54€ è un MIRAGGIO

Non si tratta di una visione, il CMF Watch Pro è davvero in offerta a soli 54€ su Amazon. Si tratta di un’offerta Prime Day. Cosa stai aspettando? Mettilo subito in carrello. Lo indossi al tuo polso e non puoi più farne a meno. Personalizza il quadrante con tantissime grafiche e 8 opzioni always-on.

Rispondi alle chiamate direttamente dall’orologio però con riduzione del rumore AI, così tu senti bene e gli altri anche. Resistente all’acqua IP68 lo indossi mentre fai sport, sotto la doccia e al mare. Con 110 modalità sportive, è un vero e proprio allenatore da polso.

I sensori misurano la tua salute in modo completo. Frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, livello di stress e molto altro ti permettono di migliorare il tuo percorso di salute. La batteria dura 13 giorni con uso tipico. Acquistalo adesso a soli 54€!