CMF Watch Pro 2: smartwatch con 11gg di autonomia e chiamate Bluetooth

Se vuoi acquistare una smartwatch bellissimo nel design e straordinario nelle prestazioni, senza però spendere un patrimonio, allora dai un’occhiata a questa offerta incredibile. Se ti fiordi su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello CMF Watch Pro 2 a soli 55 euro, anziché 69 euro.

C’è dunque uno sconto del 20% che ti consente di risparmiare un bel po’ di soldi e di acquistare uno degli smartwatch medio gamma migliori al prezzo più basso di sempre. Potrai tenere monitorato il tuo stato di salute, avvalerti di tantissime modalità sportive, scegliere tra una marea di quadranti disponibili e sfruttare il microfono per le chiamate direttamente dal polso.

CMF Watch Pro 2: a questo prezzo è da prendere subito

Non c’è che dire, a un prezzo del genere CMF Watch Pro 2 è uno dei migliori acquisti di oggi. Si presenta con un design innovativo, che caratterizza ovviamente il brand Nothing, pensato per essere pratico è leggero. Ha un bellissimo display AMOLED da 1,32 pollici per immagini nitide e un cinturino in silicone che non fa sudare polso.

Potrai scegliere tra oltre 100 quadranti disponibili inclusi video dinamici e immagini interattive. Inoltre potrai personalizzare il widget come desideri per creare il tuo display personalizzato. Potrai avvalerti di 120 modalità sportive per tenerti in forma e monitorare i km, i passi, le calorie bruciate e tanto altro. E con il microfono incorporato puoi rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Inoltre gode di una super batteria in grado di durare fino a 11 giorni di utilizzo standard.

Questa è una di quelle promozioni da non perdere per nessun motivo al mondo. Dunque prima che sia tardi e tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo CMF Watch Pro 2 a soli 55 euro, anziché 69 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.