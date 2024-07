CMF Watch Pro 2 e Buds Pro 2: qualità e design al giusto prezzo (recensione)

Oltre al bellissimo CMF Phone 1, il sub brand di Nothing ha lanciato in queste ore due nuovi prodotti: lo smartwatch Watch Pro 2 e gli auricolari Buds Pro 2. Entrambi i dispositivi mirano a coniugare design raffinato e tecnologia avanzata, rendendo l’esperienza d’uso non solo funzionale ma anche esteticamente appagante. I prezzi, come vedremo sono assolutamente centrati e veramente alla portata di tutti. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le caratteristiche principali di questi dispositivi.

Watch Pro 2: eleganza al polso senza spendere troppo

Design e Costruzione

Il Watch Pro 2 di CMF by Nothing si distingue immediatamente per il suo design raffinato e versatile. La cassa in lega di alluminio non solo conferisce al dispositivo un aspetto elegante, ma garantisce anche leggerezza e resistenza. I cinturini intercambiabili, disponibili in silicone liquido e pelle, permettono di adattare l’orologio a qualsiasi occasione, dal fitness all’ufficio.

Il quadrante rotondo è una scelta che combina tradizione e modernità, dando all’orologio un aspetto classico ma con funzionalità moderne. La presenza di una ghiera intercambiabile aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione, consentendo agli utenti di modificare l’aspetto del proprio smartwatch in base al loro stile personale.

Display e Interfaccia

Il Watch Pro 2 è dotato di un display AMOLED da 1,32 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel e una luminosità di picco di 620 nits. Questo garantisce una visibilità ottimale in tutte le condizioni di luce, dall’ombra al sole diretto. Inoltre, la funzione always-on permette di visualizzare l’ora e altre informazioni essenziali senza dover attivare lo schermo. L’unica pecca che abbiamo potuto riscontrare relativa al display è la scarsa visibilità se si indossano occhiali polarizzati, in questo caso diventa veramente difficile vedere il display, problematica che invece non si riscontra con occhiali da sole non polarizzati.

La navigazione tramite la corona è intuitiva e fluida, consentendo agli utenti di scorrere tra le diverse funzioni con facilità. Le oltre 100 watch faces disponibili, alcune delle quali dinamiche e interattive, offrono infinite possibilità di personalizzazione, rendendo ogni orologio unico.

Funzionalità Sportive e di Salute

Dal punto di vista delle funzionalità sportive, il Watch Pro 2 non delude. Con 120 modalità sportive e il riconoscimento automatico di cinque attività comuni, il dispositivo è un vero alleato per gli amanti del fitness. Il GPS integrato a cinque satelliti assicura una tracciabilità precisa delle attività all’aperto come corsa, ciclismo e trekking.

Sul fronte della salute, il Watch Pro 2 introduce l’Active Score, una metrica che quantifica l’attività fisica settimanale basandosi sui dati del battito cardiaco. La nuova tecnologia Smart Sleep fornisce un monitoraggio preciso del sonno, comprese le fasi del sonno e i sonnellini diurni. Inoltre, il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) aiuta a mantenere sotto controllo la propria salute.

Esperienza d’Uso e Autonomia

Il Watch Pro 2 integra funzionalità di chiamata Bluetooth con riduzione del rumore AI, permettendo di effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso con una qualità audio molto buona. La batteria da 305 mAh offre un’autonomia impressionante: fino a 11 giorni con un uso tipico e 9 giorni con un uso intenso, rendendolo un compagno affidabile per lunghe giornate di lavoro e attività.

Buds Pro 2: design e suono eccellente

Design e Comfort

Gli auricolari Buds Pro 2 di CMF by Nothing sono progettati per essere compatti e raffinati. Con un peso di soli 4,9 grammi per auricolare, sono leggeri e confortevoli da indossare anche per periodi prolungati. Il case di ricarica, anch’esso dal design elegante e tascabile, è dotato di un Smart Dial personalizzabile, che permette di controllare facilmente il volume, la riproduzione musicale e la cancellazione del rumore.

Qualità del Suono

I Buds Pro 2 offrono una qualità del suono ottima grazie al sistema a doppio driver: un driver da 11 mm per i bassi potenti e un tweeter da 6 mm per gli alti cristallini. La tecnologia LDAC garantisce una trasmissione audio ad alta risoluzione, preservando ogni dettaglio del suono con una velocità di trasmissione fino a 990 kbps. L’effetto audio spaziale, sviluppato con il modello HRTF (Head-Related Transfer Function), crea un’esperienza sonora tridimensionale, simile a quella dei cinema.

Cancellazione Attiva del Rumore e Chiamate

La cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida fino a 50 dB permette di isolarsi efficacemente dai rumori ambientali, mentre la modalità trasparenza consente di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante quando necessario. Gli auricolari sono dotati di sei microfoni ad alta definizione con tecnologia Clear Voice 2.0, che garantiscono chiamate chiare e senza interferenze anche in ambienti rumorosi.

Autonomia e Ricarica

I Buds Pro 2 offrono un’autonomia fino a 43 ore con il case di ricarica e ANC disattivato, e fino a 26 ore con ANC attivato. La ricarica rapida permette di ottenere fino a 3 ore di riproduzione con solo 10 minuti di ricarica, rendendo gli auricolari ideali per chi è sempre in movimento.

Resistenza e Durabilità

Costruiti per durare, i Buds Pro 2 sono sottoposti a rigorosi test di resistenza, tra cui prove di caduta, test di stabilità della porta di ricarica e test di resistenza a temperature estreme. La certificazione IP55 garantisce resistenza alla polvere e all’acqua, rendendoli adatti a qualsiasi condizione atmosferica.

Conclusioni

CMF by Nothing ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di combinare design, funzionalità e qualità con il Watch Pro 2 e i Buds Pro 2. Il Watch Pro 2 si distingue come un orologio intelligente versatile e potente, ideale per chi cerca un dispositivo che unisca estetica raffinata e funzionalità avanzate. I Buds Pro 2, d’altra parte, offrono un’esperienza audio di alto livello, con una cancellazione del rumore efficace e una durata della batteria impressionante.

Entrambi i dispositivi rappresentano un significativo passo avanti nel panorama della tecnologia consumer dal punto di vista del design, l’utente ha a che fare con prodotti che hanno un’estetica premium pur avendo un prezzo veramente aggressivo. Nonostante l’estetica estremamente curata, entrambi questi prodotti sono venduti a prezzi incredibilmente bassi, parliamo di soli 69€ per CMF Watch Pro 2 e 59€ per gli auricolari CMF Buds Pro 2.