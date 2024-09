CMF Phone 1: lo smartphone low cost del momento è in offerta su Amazon

È un buon momento per acquistare il CMF Phone 1. Il primo smartphone del sub brand di Nothing, infatti, è ora disponibile in offerta su Amazon con un prezzo scontato di 219 euro e con la possibilità di completare il pagamento anche in 5 rate mensili, senza interessi e utilizzando la carta di debito. L’offerta è disponibile per tutte e tre le colorazioni e riguarda la versione venduta direttamente da Amazon. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

CMF Phone 1: lo smartphone giusto per chi vuole spendere poco

Il CMF Phone 1 sta conquistando uno spazio di primo piano sul mercato, grazie a un rapporto qualità/prezzo ottimo. La scheda tecnica del dispositivo include un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 33 W. Il CMF Phone 1 è dotato del sistema operativo Android 14, con 2 major update garantiti e la personalizzazione di Nothing OS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il CMF Phone 1 con un prezzo scontato di 219 euro e con la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate mensili. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon ed è disponibili in tre diverse colorazioni, tutte proposte a prezzo scontato. Per accedere subito allo sconto basata premere sul box riportato qui di sotto.