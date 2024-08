CMF Phone 1 (8/128GB) a 43€ al mese per 5 mesi SENZA INTERESSI

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione spettacolare che ti permette di avere uno smartphone dalle prestazioni eccellenti a un ottimo prezzo. Dunque prima che sia tardi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello CMF Phone 1 a soli 219 euro, invece che 239 euro.

Anche se lo sconto dell'8% non è da strapparsi i capelli per questo smartphone è un ottimo ribasso. Avrai per le mani un dispositivo dal design innovativo e con performance eccellenti.

CMF Phone 1: ottimo smartphone a un ottimo prezzo

CMF Phone 1 è dotato del potente processore MediaTek Dimensity 7300 con a supporto 8 GB di RAM e il sistema operativo Nothings OS 2.6 basato su Android 14. Gode poi di 128 GB di memoria interna che ti permetterà di archiviare tutto quello che vuoi senza troppi sacrifici.

Possiede un bellissimo display Super AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate velocissimo a 120 Hz e una luminosità di 2000 nit. Grazie alla sua fotocamera Sony con sensore principale da 50 MP potrai scattare foto mozzafiato a qualsiasi ora del giorno. Inoltre monta una batteria da 5000 mAh e una ricarica rapida da 33 W.

Se vuoi uno smartphone diverso dagli altri senza spendere un'esagerazione allora questo è sicuramente il modello giusto per te. Dunque vai ora su Amazon e acquista il tuo CMF Phone 1 a soli 219 euro, invece che 239 euro.