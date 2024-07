CMF Buds in offerta a 29€ su Amazon: è l'affare tech del Prime Day

Chi è alla ricerca di nuove cuffie true wireless può ora acquistare le CMF Buds al prezzo scontato di 29 euro, grazie alla nuova offerta Amazon lanciata in occasione del Prime Day e accessibile a tutti gli utenti Prime (è sempre possibile attivare la prova gratuita). C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni. Per accedere subito alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

CMF Buds: le cuffie TWS da prendere su Amazon

Le CMF Buds sono dotate di un ottimo comparto tecnico, con cancellazione del rumore fino a 42 dB. C’è anche la modalità Trasparenza per garantire una versatilità di utilizzo ancora superiore. Gli auricolari sono dotati di tecnologia Ultra Bass 2.0 e della cancellazione del rumore anche in chiamata, grazie a quattro microfoni HD e alla tecnologia Voce Chiara. Per regolare le impostazioni delle CMF Buds, inoltre, è possibile utilizzare l’app Nothing X che offre un controllo completo sugli auricolari.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le CMF Buds al prezzo scontato di 29 euro. Le cuffie sono vendute direttamente da Amazon ed è possibile completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.