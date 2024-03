CMF Buds: gli auricolari di Nothing arrivano su Amazon e costano solo 31€

Sono disponibili in preordine su Amazon i nuovi auricolari wireless CMF Buds, appena presentati da Nothing. A disposizione degli utenti ci sono tre diverse colorazioni e subito un prezzo scontato di 31,49 euro invece di 39 euro. Gli auricolari sono venduti e spediti da Amazon e possono essere acquistati subito. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

CMF Buds subito in offerta su Amazon

Gli auricolari CMF Buds arrivano sul mercato diventando subito un punto di riferimento del settore delle cuffie true wireless, grazie a un rapporto qualità/prezzo al top del mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo la cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB, la modalità trasparenza e il supporto all’Audio HD di DIRAC.

C’è anche la cancellazione del rumore di fondo in chiamata grazie a un sistema composto da quattro microfoni. Da notare anche la certificazione IP54 oltre alla possibilità di connessione a due diversi dispositivi. Ottima è anche l’autonomia con 8 ore di riproduzione che diventando 35,5 ore considerando anche la carica della custodia.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare gli auricolari CMF Buds di Nothing al prezzo scontato di 31,49 euro invece di 39 euro. Gli auricolari sono venduti e spediti da Amazon e sono disponibili nelle colorazioni Arancione, Grigio Chiaro e Grigio Scuro. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. La data di uscita ufficiale è fissata per il prossimo 18 di marzo.