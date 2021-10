Clubhouse per iOS: ecco le incredibili novità

Clubhouse per iOS aggiunge una nuova modalità “Music” e miglioramenti alla ricerca delle stanze. Ma la vera domanda è una e una sola: chi utilizza ancora quest'app?

Per migliorare la sua esperienza utente, Clubhouse sta lanciando una nuova modalità musicale, che secondo le fonti addette al settore aiuterà i creator al meglio quando si esibiscono in una stanza dal vivo. Si legge nel comunicato dell'azienda

Sia che tu stia preparando una nuova canzone, suonando il piano o ospitando una jam session con i tuoi amici, la modalità Musica ottimizza la Clubhouse per trasmettere la tua musica con alta qualità e un ottimo suono stereo. Sarai anche in grado di utilizzare apparecchiature audio professionali per la tua performance, come microfoni USB esterni o mixer.

Come funziona?

Secondo un post sul blog, è molto semplice utilizzare la modalità “Music”. Quando parlate in una stanza, vi basterà toccare i tre punti e selezionare “Qualità audio” dal menù. Dovrete scegliere poi l'opzione “Musica” e il gioco sarà fatto.

Clubhouse afferma di aver aggiunto anche il supporto stereo a Clips, quindi le canzoni suoneranno meglio che mai. Non solo, questa nuova modalità Music è completamente compatibile con il supporto per l'audio spaziale.

Inoltre, l'azienda sta anche migliorando la sua barra di ricerca. A partire da un nuovo aggiornamento, l'app ora lo presenta nella parte superiore dello schermo. Clubhouse afferma che gli utenti potranno salutare i propri amici anche direttamente dal campo della ricerca su iOS.

Recentemente, la società ha introdotto Link, che offre agli utenti la possibilità di creare un collegamento univoco di una stanza, e di inviarlo tramite SMS a un gruppo, rilasciarlo in un invito del calendario o aggiungerlo ad un elenco di eventi. Questa funzione è attualmente in versione beta per gli utenti iOS. L'app ha anche aggiornato la sua icona la scorsa settimana con Mandiie Martinez.

La domanda però è una e una sola: voi usate ancora il social network? Fatecelo sapere.