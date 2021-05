La versione Android di Clubhouse si trova ora nella fase di “Closed Beta” prima del suo rilascio completo. Di fatto, il mese scorso, abbiamo riferito che il co-fondatore di Clubhouse Paul Davidson avesse lasciato intendere che la versione per dispositivi con sistema operativo di Google della popolare app sarebbe stata rilasciata a maggio. Inoltre, lo sviluppatore Mopewa Ogundipe aveva spoilerato qualcosa, rilasciando un teaser della prossima versione di Android.

Clubhouse: entro la fine del mese su Android

Un recente blog condiviso da Clubhouse ha indicato che l’app iOS con chat audio, solo su invito, sarà presto operativa su Android, poiché è iniziato il beta test chiuso dell’app. All’inizio di gennaio, la piattaforma aveva annunciato di aver iniziato a lavorare allo sviluppo di un’app con una parte dei fondi disponibili grazie al suo recente sostegno finanziario di Andreessen Horowitz.

La visualizzazione dell’app Clubhouse sul canale beta è un’indicazione degli enormi progressi compiuti dalla società da quando ha iniziato lo sviluppo dell’infrastruttura e della tecnologia per la sua iterazione Android. Il post del blog ha anche fornito i dettagli di alcune modifiche introdotte nell’app iOS. Tuttavia, l’informazione principale è stata l’annuncio di aver avviato il rollout della versione beta dell’app Android ad alcuni tester, che verrà ampliato nelle fasi successive nelle prossime settimane. Sebbene non sia stata fornita alcuna tempistica relativa alla data dell’attuale lancio sui terminali con il software di BigG, siamo certi che questa sarà annunciata nei giorni a venire.

Dalla presentazione di Clubhouse lo scorso anno, diverse piattaforme di social media hanno perseguito lo sviluppo di app alternative per competere con la popolare app. Ha anche portato alla censura in alcune parti del mondo, poiché l’app fornisce una piattaforma per dare voce a chiunque senza filtri e senza freni. Questa versatilità verrà ora estesa all’ecosistema Android e le prospettive sembrano promettenti per il servizio.

App