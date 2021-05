Urge che Clubhouse sia disponibile anche per Android oltre che per iOS: gli utenti iniziano ad essere stufi di aspettare. Gli sviluppatori lo sanno ed hanno reso noto che qualcosa di concreto bolle in pentola, anzi: una versione embrionale dell’applicazione sarebbe già in fase di test.

Clubhouse per Android presto disponibile?

In una recente nota, gli sviluppatori dell’app – fra le altre cose – hanno spiegato:

Inizio del test BETA per Android: la versione dell’app Android non è ancora disponibile, ma abbiamo iniziato a distribuire una versione beta approssimativa a una manciata ristretta di tester. Se senti qualcuno dire che sta usando Clubhouse sull’app ufficiale per Android, dai un caloroso benvenuto! Non vediamo l’ora di accogliere altri utenti Android in Clubhouse nelle prossime settimane.

Un messaggio che lascia ben sperare, quindi. Non solo una prima versione dell’app, sebbene molto approssimativa, sarebbe già in test, ma sembra che l’intenzione sia quella di espandere il gruppo di beta tester nelle prossime settimane.

Il social che ti permette di usare solo la voce per comunicare per ora tiene banco: spopola fra gli utenti e attira l’attenzione della concorrenza, che cerca alternative. Bisogna però che una versione per Android esca il prima possibile oppure a breve, l’attenzione degli utenti si sposterà verso altre piattaforme, è inevitabile.

