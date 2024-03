Cloud fino a 10 TB senza abbonamento, 37% di sconto: è la promo pCloud

Il mondo digitale richiede soluzioni affidabili e sicure per gestire dati e documenti. pCloud è tra le principali piattaforme di archiviazione cloud: non solo offre ampie soluzioni cloud, fino a ben 10 TB, senza alcun abbonamento, ma anche una vasta gamma di funzionalità. Grazie alla promozione in corso, potrai risparmiare fino al 37% su tutti i piani a vita.

Questa promozione unica offre un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano garantire la sicurezza e l’accessibilità dei propri dati per sempre, senza alcun canone mensile ricorrente.

Funzionalità pCloud per tutti i piani

I piani pCloud in promozione vanno dai 500 GB fino a 10 TB di spazio, così da adattarsi alle esigenze di ogni utente. Inoltre, tutti i piani includono una serie di funzionalità avanzate che rendono l’esperienza con pCloud ancora più soddisfacente e sicura. Tra le principali, segnaliamo:

Condivisione link e richieste file direttamente dalla piattaforma

link e richieste file direttamente dalla piattaforma Accedi ai tuoi dati da qualsiasi dispositivo e sincronizza automaticamente le modifiche

automaticamente le modifiche Riproduci video e audio direttamente dalla piattaforma, senza dover scaricare nulla sul tuo dispositivo

direttamente dalla piattaforma, senza dover scaricare nulla sul tuo dispositivo Ottieni il massimo controllo sui tuoi dati con funzioni come “Versioni File”, “Recupero dati” e “Anteprima documento online”

sui tuoi dati con funzioni come “Versioni File”, “Recupero dati” e “Anteprima documento online” Backup da: Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive, Google Photos

da: Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive, Google Photos Massima protezione dei dati grazie alla crittografia AES a 256 bit e alla presenza di 5 copie dei file su server differenti

Inoltre, pCloud offre garanzia di 10 giorni soddisfatti o rimborsati, assicurando ai suoi clienti la massima tranquillità e fiducia nell’utilizzo dei suoi servizi.

In un panorama sempre più saturo di soluzioni di archiviazione cloud, pCloud si distingue per la sua affidabilità, sicurezza e versatilità. Approfitta degli sconti fino al 37% sui piani a vita pCloud: il costo è una tantum, vale a dire che – una volta acquistato – lo spazio cloud sarà tuo per sempre, senza abbonamenti né costi nascosti.