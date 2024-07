Climatizzatore SMART con questo controller in OFFERTA Amazon (-41%) e risparmi sulla bolletta

Rivoluziona per sempre il modo in cui utilizzi il climatizzatore con Sensibo Sky, un sistema di controllo intelligente compatibile con oltre 10.000 apparecchi e che ti permetterà di controllare l’aria condizionata a distanza tramite smartphone oppure con i comandi vocali grazie ad Alexa, Google e Siri. Il prezzo eccezionale in sconto è di 79 euro invece di 135.

Come funziona Sensibo Sky

Grazie a Sensibo Sky puoi trasformare il tuo condizionatore d’aria in un sistema intelligente, offrendoti comfort e risparmio energetico con la massima semplicità. Sfruttando le numerose funzioni a disposizione potrai risparmiare fino al 40% sulla bolletta.

Sensibo Sky è dotato infatti di funzionalità intelligenti come il geofencing, che attiva il condizionatore prima del tuo arrivo e lo spegne quando esci di casa. La funzione Climate React analizza sia la temperatura che l’umidità, mantenendo un ambiente confortevole in ogni momento. Puoi programmare il condizionatore per tutta la settimana e controllarlo con la voce tramite Amazon Alexa, Google Assistant, Nest, Siri e altri ancora.

Il sistema è facilissimo da installare: lo colleghi al Wifi di casa, attivi l’app e il gioco è fatto. La compatibilità è garantita con qualsiasi unità AC telecomandata di tutte le marche. Le app Sensibo Mobile (per Android e iOS) e le Web Apps per PC e Mac ti consentono di controllare la temperatura di casa tua da qualsiasi luogo, impostando preferenze uniche di temperatura e umidità addirittura per ogni stanza.

Usa in maniera efficiente e pratica l’aria condizionata con Sensibo Sky: acquistalo adesso in offerta a soli 79 euro invece di 135.