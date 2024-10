Circle to Search disponibile anche per questi due smartphone Motorola

Circle to Search è stato lanciato come esclusiva del Galaxy S24 a gennaio e si è esteso alla serie Pixel e ad altri dispositivi Galaxy poco dopo. Più di recente, altri dispositivi, tra cui Xiaomi e HONOR, hanno ricevuto questa comodissima funzione. Ora c’è un nuovo marchio nell’elenco: Motorola.

Quali Motorola ricevono Circle to Search

Una notizia passata un po’ in sordina e che include, tuttavia, soltanto determinati modelli. L’annuncio di Motorola non menziona, tuttavia, di quali si tratta, né rivela alcun piano di lancio futuro. Il portale Android Authority ha tuttavia scoperto che Circle to Search è disponibile negli ultimi aggiornamenti di Motorola Razr 50 e Motorola Edge 50 Ultra.

Circle to Search è una funzionalità davvero utile che cambia radicalmente la velocità e la frequenza con cui viene utilizzato Google Search. Rende la ricerca molto più semplice, perché basta cerchiare – letteralmente – con il proprio dito ciò che vogliamo cercare sul web.

Oltre 100 dispositivi Android supportano Circle to Search: tutti i Pixel dal 6 al 9 Pro Fold più Pixel Tablet, Honor 200, 200 Pro e Magic V3, Xiaomi 14T, 14T Pro e Mi Mix Flip, Tecno Phantom V Flip 2 e V Fold 2, più un lunghissimo elenco di Samsung Galaxy – sono più di 70 i modelli, ad oggi, compatibili con la funzionalità.