Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli a soli 0,14€

Un fantastico espresso napoletano può aspettarti ogni giorno a casa tua o in ufficio grazie alle Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli. Questa miscela fantastica rievoca la lontana tradizione del caffè napoletano. Acquista subito 300 cialde a soli 40,99€, invece di 55,42€.

Si tratta di un’offerta pazzesca che ti permette di pagare ogni singola cialda a soli 0,14€! Tra l’altro hai anche la consegna gratuita direttamente a domicilio. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli: le compatibili ESE 44mm costano ancora meno

Meravigliosa la promozione delle Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli in offerta speciale su eBay. Oggi le compatibili ESE 44mm costano ancora meno! Mettile in carrello a soli 0,14€ l’una. Si tratta di una grande occasione da non perdere assolutamente.

Ogni capsula viene confezionata singolarmente per offrire la stessa freschezza del chicco appena macinato dopo la tostatura. Ogni singolo passaggio nella produzione viene seguito con estrema attenzione per assicurare il massimo della qualità ad ogni sorso.

Dedicata ai veri cofee lovers, questa miscela celebra la città di Napoli e le emozioni che ogni giorno regala. Troverai su ogni confezione 30 differenti frasi ispirate a questa città. Acquista subito 300 cialde Mia Magica Napoli a soli 40,99€, invece di 55,42€.