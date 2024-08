Ciabatta multipresa salvaspazio in DOPPIO SCONTO su Amazon (coupon)

Una ciabatta multipresa con interruttori indipendenti ed un design che ti permette di nasconderla in modo facile e veloce: questa soluzione che abbiamo trovato per te su Amazon è perfetta e puoi acquistarla a circa 23 euro applicando il coupon sconto che trovi in pagina.

Ciabatta multipresa in offerta: le caratteristiche

La ciabatta è dotata di 5 prese ed offre il supporto alla ricarica rapida PD20W e QC18W risultando quindi compatibile con una vasta gamma di dispositivi di ultima generazione.

La presenza di interruttori indipendenti per ogni presa è una comodità da non sottovalutare perché ti consente di controllare l’alimentazione di ogni dispositivo senza dover spegnere tutto. Sono presenti anche delle porte USB, pure queste dotato di interruttore separato, per la ricarica dei dispositivi elettronici.

Il design salvaspazio è un altro vantaggio significativo: con tre prese CA di tipo F e due di tipo C, compatibili con vari tipi di spine europee, questa multipresa è perfetta per ogni ambiente, dal soggiorno all’ufficio. I fori per il montaggio a parete presenti sul retro della ciabatta ti permettono di installarla facilmente, mantenendo ordinato lo spazio circostante.

Il cavo corto da 10 centimetri offre la flessibilità necessaria per espandere una singola presa Schuko a muro in cinque prese, rendendola particolarmente utile in spazi ridotti come salotti, cucine o piccoli uffici. Applica il coupon sconto e pagala soltanto 23 euro.