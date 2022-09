Ci sono ancora problemi di autonomia con iOS 16

Brutte notizie per gli utenti che hanno scaricato iOS 16. Sembra che ci siano ancora grossi bug con il sistema operativo next-gen della mela. Per esempio, si apprende che il consumo della batteria è ancora anomalo. Molti riferiscono che il proprio iPhone tende a scaricarsi in maniera eccessiva da quanto c’è l’iterazione nex-ten.

iOS 16: quanti bug, ma cosa succede?

iOS 16 introduce tantissime novità: in primo luogo dobbiamo segnalare la lock screen personalizzabile, nuove funzionalità in Maps, l’annullamento dei messaggi o mail dopo l’invio e non solo. Purtroppo, si segnalano tanti bug, soprattutto sul fronte della batteria e quindi, dell’autonomia.

In primo luogo, la variante v1 del firmware era disponibile per tutti gli iPhone esistenti e di recente costruzione. I Pro di quest’anno però, hanno ricevuto subito un upgrade (chiamato v16.0.1) che risolveva alcuni problemi accorsi con la prima iterazione. Adesso la mela ha distribuito iOS 16.0.2 che mira a risovlere il problema della fotocamera shake di iPhone 14 Pro ma i bug non sembrano essere finiti. Elenchiamo di seguito una serie di caratteristiche per le quali il device potrebbe tendere a non funzionare come dovrebbe.

C’è un consumo anomalo ed eccessivo della batteria che porta ad avere una scarsa autonomia;

Ci sono dei problemi con CarPlay con il nuovo iPhone 14 Pro;

Diversi schermi di iPhone sfarfallano in alcuni punti scursi quando c’è bassa luminosità.

Questi sono solo alcuni dei tanti bug segnalati dai clienti nei vari forum di tecnologia. Speriamo solo che si possano risolvere tutti molto presto. Intanto, vogliamo segnalarvi un’offerta molto frizzante. iPhone 14 Plus, il nuovo gigante del momento, si porta a casa con 1179,00€ con spese di spedizione gratuite e incluse nel prezzo. Certo, non costa molto, ma è un telefono unico nella line-up, al contrario della variante basica. È disponibile in tante colorazioni, scegliete la vostra.

