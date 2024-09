ChromeOS si aggiorna e "ruba" una funzionalità da Windows 11

Windows 11 è tutt’altro che un sistema operativo impeccabile, ma alcune sue funzionalità sono – evidentemente – state apprezzate. Una su tutte è Snap Layout, nota in italiano come layout di ancoraggio per Affianca, che permette una migliore gestione delle finestre sul desktop. Google sembra aver deciso di prenderne ispirazione, aggiungendo una funzionalità molto simile nel suo ultimo aggiornamento di ChromeOS.

Come funziona Snap Groups di Chrome

Nell’ultima versione stabile del sistema operativo, ChromeOS 128 introduce una nuova funzionalità chiamata Snap Groups che consente di raggruppare le finestre in modo molto simile alla controparte Windows 11. Nelle note di rilascio dell’aggiornamento, il team di ChromeOS ne spiega così il funzionamento:

Raggruppa le finestre su uno schermo con Snap Groups. Quando abbini due finestre per la visualizzazione a schermo diviso, Chrome ora forma uno Snap Group: puoi rimettere le finestre in primo piano, ridimensionarle e muoverle contemporaneamente.

Questa non è l’unica novità dell’ultimo aggiornamento: sono state aggiunte anche altre nuove funzionalità, come le IWA, miglioramenti relativi alla privacy e il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).