Chromebook Samsung: perfetto per l'università, in MAXI SCONTO Amazon (-200€)

Samsung Galaxy Chromebook Go risponde all’identikit del laptop perfetto per lavoratori, ma soprattutto per studenti delle scuole superiori e dell’università. Oggi puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto eccezionale che ti permette di averlo a soli 199 euro invece di 399: è un prezzo degno dei Prime Day.

Samsung Galaxy Chromebook Go: le caratteristiche

Chromebook Go è un PC portatile, leggero e robusto, ideale per studenti e professionisti in movimento. Dal design sottile e la finitura argentata, è elegante ed estremamente pratico: un compagno perfetto per l’apprendimento e l’uso quotidiano.

Il dispositivo è infatti dotato di una cerniera che ruota fino a 180°, permettendo di adattarlo facilmente a diverse situazioni, sia in aula che in ambienti più dinamici. Sul fronte della connettività, invece, grazie supporto per Wi-Fi Certified 6, puoi eseguire download rapidi, guardare video in streaming, partecipare a lezioni online e gestire la posta elettronica ovunque ti trovi.

Un altro punto di forza è poi la sua eccezionale autonomia dato che la batteria può durare fino a 12 ore con una singola carica, permettendoti di affrontare intere giornate di lezioni o lavoro senza dover cercare una presa di corrente.

Infine, il Chromebook offre una gamma completa di porte, tra cui USB Tipo-C, USB 3.2, un jack per le cuffie e uno slot per schede di memoria. Questo assicura la massima flessibilità di utilizzo, permettendoti di collegare facilmente periferiche e dispositivi esterni. Un PC portatile completo ed economico che può essere tuo a soli 199 euro invece di 399.