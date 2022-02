I Chromebook non vendono più come un tempo: che succede?

Un nuovo rapporto economico pubblicato da IDC svela che durante il Q4 2021 il settore dei Chromebook è andato incontro a un importante crollo delle vendite. Come sappiamo negli ultimi mesi questa particolare categoria di prodotti aveva visto una incredibile impennate delle vendite – merito anche della DAD (didattica a distanza) e dello smart working -, ma la riapertura degli uffici e un lento ma costante ritorno alla normalità sembra aver colpito durante le aziende che sviluppano questi device.

C'è stato un crollo delle vendite dei Chromebook

Acer, ad esempio, ancora oggi al primo posto della classifica dei maggiori produttori di Chromebook, ha segnato un potente tonfo pari al -43.3% YoY con appena 1.3 milioni di device commercializzati durante il Q4 2021; Dell, secondo produttore mondiale di Chromebook, lascia sul piatto il -63.6% YoY con 1 milioni di device venduti, mentre Lenovo perde il 73.5% YoY passando da 2.9 milioni di Chromebook venduti nel nel Q4 2020 ad appena 800mila device nel Q4 2021.

Nonostante questi numeri tutt’altro che lusinghieri, le più importanti compagnie hi-tech non hanno affatto perso l'interesse verso questa categoria di prodotti, anzi. Giusto qualche settimana fa, inoltre, abbiamo scoperto che Google starebbe valutando lo sviluppo di un nuovo Chromebook adatto al gaming: potrebbe essere la chiave di volta per la vendita di milioni di device economici in grado di avvicinare i più piccoli al mondo del gaming.