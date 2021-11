Chromebook: arriva una funzionalità TOP per la privacy

Google sta lavorando da un po' di tempo a una funzionalità interessante e attesa per il suo Chromebook. La funzione in questione ha lo scopo di aumentare la privacy nei device e di garantire agli utenti un'esperienza di navigazione libera alle spalle. In poche parole, si potrà utilizzare il PC all'aperto senza temere occhiate da parte di furboni e furfanti.

Chromebook: in arrivo una funzionalità anti-ficcanaso

Secondo un rapporto di AndroidPolice, la feature in questione si chiama Human Presence Sensor (HPS) e mira ad offrire agli utenti un avviso per avvisarli che qualcuno potrebbe dare un'occhiata al loro notebook. Questa opzione è stata elencata in Chromium Gerrit da un po' di tempo, quindi è lecito pensare che l'azienda stia lavorando su questa funzionalità da diversi mesi. L'HPS potrebbe funzionare con la funzione di sblocco facciale per aiutare a rafforzare la sicurezza del laptop in questione.

E ora, sembra che la funzione arriverà anche con avvisi anti-ficcanaso. Una volta che l'HPS sarà attivato sui Chromebook, il sistema avviserà gli utenti quando qualcuno starà guardando dietro le loro spalle, operazione nota anche come “spallata”. Il gigante dei motori di ricerca vuole utilizzare la webcam integrata sui notebook per tenere traccia del numero di persone nell'inquadratura e reagire in base alle impostazioni che l'utente ha prefissato.

Quando una persona si guarda alle spalle, Chrome OS offre alcune opzioni. Innanzitutto, gli utenti possono essere semplicemente avvisati di ciò che li circonda facendo apparire una piccola icona a forma di occhio nell'area di stato del display. Questa funzione può persino disattivare le notifiche o oscurare automaticamente il display per impedire agli altri di sbirciare i contenuti sullo schermo. In altre parole, potrebbe essere particolarmente utile se si lavora con informazioni sensibili in uno spazio pubblico. Sfortunatamente, questa opzione è ancora lontana dal suo debutto e dovrebbe essere lanciata l'anno prossimo.