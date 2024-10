Chrome su Android, potrebbe arrivare il supporto alle estensioni (ma non per mobile)

Google Chrome è tra i browser più popolari, anche per gli utenti Android. Non a caso, una versione ottimizzata viene pre-installata sulla maggior parte dei nuovi dispositivi. È veloce, facile da usare e ha molte funzionalità. Tranne una: il supporto alle estensioni. Sembra che Google sia finalmente al lavoro per rilasciare una versione Android di Chrome che supporti anche le estensioni. C’è solo un problema: pur trattandosi di un update Android non sarà, probabilmente, disponibile per i dispositivi mobili.

ChromeOS simile ad Android

Al momento è già possibile usare le estensioni Chrome su Android scaricando un browser di terze parti basato su Chromium. Il motivo per cui Google ha scelto di non introdurre mai le estensioni in Chrome è semplice: per limitare il numero di utenti che le utilizzano per bloccare gli annunci pubblicitari.

A giugno, Google ha annunciato che Chrome OS sarebbe diventato più simile ad Android utilizzando gran parte dello stack tecnologico di quest’ultimo. All’epoca, Google ha affermato che Chrome OS avrebbe iniziato a utilizzare tecnologie come “Android Linux kernel e framework Android”.

Da quell’annuncio, abbiamo già notato Google al lavoro su un nuovo ramo dell’Android Common Kernel destinato ai dispositivi Chrome OS e su un bootloader comune per Android, Chrome OS e persino Fuchsia (Bootloader generico).

Rivolta solo a dispositivi desktop

Google starebbe quindi lavorando anche a una nuova versione di Chrome per Android che, però, è rivolta a dispositivi “desktop” come i Chromebook. Ciò suggerisce una volontà da parte dell’azienda di unificare le build di Chrome tra Android e Chrome OS. Questa nuova versione di Chrome per Android, attualmente denominata Desktop Android, riceverà probabilmente il supporto per le estensioni del browser per avere parità di funzionalità con le versioni esistenti di Chrome per Chrome OS.

Google ha già inviato diverse patch relative al progetto “Desktop Android” a Chromium. Molte delle patch mirano ad aggiungere il supporto per le estensioni a questa nuova versione di Chrome per Android. Ciò non significa che per gli utenti mobile Android sia tutto perduto: le build di Chrome per Android desktop sono compatibili con i normali dispositivi Android, dopotutto.

Non sappiamo se Google abbia intenzione di abilitare effettivamente il supporto per le estensioni del browser nelle versioni regolari di Chrome per Android a breve, ma le basi sembrerebbero essere state gettate.