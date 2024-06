Chrome si aggiorna per iOS e Android, con 5 nuove funzionalità

Chrome si aggiorna per iOS e Android, portando con sé una serie di novità che promettono di rendere la ricerca da smartphone e tablet ancora più semplice: dalle nuove Azioni di Chrome alla barra degli indirizzi riprogettata, fino a nuove scorciatoie e l’aggiunta di ricerche di tendenza su iOS. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono questi cinque nuovi aggiornamenti che Google introdurrà in Chrome.

Google Chrome cambia: ecco come

Google, nel suo lungo post pubblicato tramite il blog ufficiale, ha spiegato di aver aggiunto nuove Azioni di Chrome per iOS per aiutare gli utenti a risparmiare tempo nell’interazione con attività locali, come ad esempio i ristoranti. Nei risultati di ricerca verranno infatti visualizzati anche nuovi pulsanti di scelta rapida per chiamare, ottenere indicazioni e leggere recensioni con pochissimi tap.

Anche iPad e tablet Android andranno incontro a un miglioramento dell’app Chrome: Google ha infatti riprogettato la barra degli indirizzi in modo tale che possa sfruttare al meglio le dimensioni più grandi dello schermo e quindi abbinarlo al già integrato linguaggio Material You. Il cambiamento – in realtà – è piccolo, ma funzionale: quando l’utente usa la barra degli indirizzi, il sito web risulterà sempre visibile sotto il menu a discesa.

Immagini

Parlando di novità vere e proprie, Google introduce per entrambi i sistemi operativi nuove scorciatoie per contenuti suggeriti, apportando un tocco personalizzato alla barra degli indirizzi. L’azienda fa un esempio pratico: se l’utente è abituato a digitare “orari" per visualizzare quelli della metropolitana cittadina, grazie a questa nuova funzionalità il risultato più pertinente (nel caso di Google il sito web “City Metro") apparirà più in alto nei suggerimenti.

Rimangono due ultime migliorie. La prima sono i suggerimenti per ricerche di tendenza, che vengono introdotti anche su iOS (erano infatti già disponibili su Android). Queste ricerche in tendenza, ovvero cercate da molti utenti, vengono visualizzate sotto quelle recenti una volta cliccato sulla barra degli indirizzi. La seconda, infine, riguarda gli eventi sportivi: si tratta di “schede" introdotte nel feed Discover, che mostrano in diretta i risultati quando gioca una squadra che Google crede possa interessare all’utente, perché l’ha seguita o ha espresso interesse in passato.