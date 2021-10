Chrome per Android integra il pulsante Segui per i tuoi siti web preferiti

Sono ancora molti gli utenti che rimpiangono Google Reader, celebre servizio che probabilmente non vedremo mai ripristinato. Big G ne è consapevole e, proprio per questo, ha iniziato ad offrire una nuova funzionalità tramite il browser Chrome per Android. L'integrazione del pulsante Segui permette di iscriversi ai feed RSS di uno o più siti web, così da non perderne i nuovi contenuti.

Il pulsante Segui arriva su Google Chrome per Android

Grazie a questa nuova funzionalità sarai in grado di seguire il feed RSS dei siti web che più ti interessano, restando sempre aggiornato sulle future pubblicazioni direttamente su Google Chrome.

Per visualizzare il pulsante Segui bisognerà cliccare in corrispondenza del menu a tre punti (nell'angolo in alto a destra) e scorrere verso il basso: comparirà accanto all'URL del sito web visitato, come mostra lo screenshot che condividiamo di seguito.

I feed che avrai scelto di seguire saranno disponibili all'interno di una nuova dedicata nel browser, nel quale l'elenco con tutti gli aggiornamenti verrà caricato ogni qualvolta dovesse essere pubblicato un nuovo contenuto.