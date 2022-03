Steam per Chrome OS: giochi disponibili e i Chromebook supportati

Dopo innumerevoli richieste da parte della community su Chrome OS, nelle scorse settimane Google e Valve hanno annunciato l'arrivo di Steam sul sistema operativo che anima tutti i modelli di Chromebook. Anche se al momento disponibile come alpha e solo per una manciata di device, si tratta di un'importante novità per il mondo Chrome OS.

Scopriamo quali sono i giochi attualmente disponibili e i modelli di Chromebook su cui è possibile installare l'alpha di Steam.

Steam su Chrome OS: giochi e Chromebook supportati

Steam per Chrome OS è disponibile solo su alcuni modelli di Chromebook con i processori Intel Core i5 o i7 di undicesima generazione e con almeno 8 GB di RAM. Nello specifico, i modelli finora supportati sono appena sette, ovvero:

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

HP Pro c640 G2 Chromebook

Lenovo 5i-14 Chromebook

Discorso completamente diverso per quanto riguarda i titoli testati da Google: