Chrome ed Edge: password in pericolo, come difendersi

Il controllo ortografico utilizzato da due browser molto famosi come Google Chrome e Microsoft Edge invia le password al server delle aziende per farle esaminare, col rischio però che vengano intercettate o rubate.

La vulnerabilità è stata scoperta da un’azienda di cybersicurezza americana ed è stata riscontrata prima su Chrome e poi su Edge, in particolare per coloro che avessero installato l’add-on Microsoft Editor Spelling & Grammar Checker.

Sebbene sembri che la vulnerabilità non sia stata sfruttata da alcun malintenzionato e una correzione è in arrivo, è sempre bene proteggersi con una soluzione Premium, come quella garantita da Panda Security, adesso in offerta per Natale.

Password a rischio su Chrome ed Edge: come difendersi

Google ha risposto che le password non vengono salvate sui server e non vengono associate ad altri dati sugli utenti: la compagnia di Mountain View ha inoltre spiegato che la responsabilità grava in parte sui siti web che non hanno disattivato il controllo ortografico per alcuni elementi con un codice del sito.

Sebbene i browser moderni siano molto sicuri è bene prendere comunque alcune precauzioni per evitare il furto delle proprie credenziali:

Non salvare le password in un file conservato nel PC

conservato nel PC Non riutilizzare la stessa password per più siti web, specie i più famosi

per più siti web, specie i più famosi Non condividere le password con nessuno via chat o per email

con nessuno via chat o per email Usa sempre delle password complesse , aiutandoti con un password manager che trovi incluso in Panda Dome Complete

, aiutandoti con un password manager che trovi incluso in Panda Dome Complete Sfruttando lo stesso password manager dedicato, al posto di quello del browser, puoi utilizzarlo per memorizzare e proteggere al meglio le tue credenziali

Non bisogna dimenticare che la vulnerabilità delle password online è uno dei temi più difficili da affrontare in termini di cybersicurezza. Per questa ragione, prendere queste precauzioni ed affidarsi a soluzioni Premium di ultima generazione è la cosa migliore per evitare il furto delle proprie credenziali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.