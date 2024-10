Chrome su Android collaborerà con il tuo Password Manager preferito

Ci sono buone notizie per tutti coloro che usano un Password Manager in alternativa a quello integrato dal sistema operativo. Google Chrome, nella sua nuova versione Beta per Android, ora integra il supporto nativo per la compilazione automatica di terze parti. Nello specifico questa funzionalità, in teoria, era stata integrata all’inizio di quest’anno.

Tuttavia, non si trattava di una funzionalità “ufficiale” se così si può definire, un po’ impropriamente, ma per farci capire. Infatti, poteva essere attivata solo tramite un flag all’interno delle impostazioni. Inoltre, era purtroppo piena di bug non fornendo suggerimenti di riempimento automatico corretti, come invece doveva essere. Google Developers Blog ha spiegato:

Con questa modifica in arrivo, Chrome su Android consentirà ai servizi di compilazione automatica di terze parti di compilare automaticamente i moduli in modo nativo, offrendo agli utenti un’esperienza utente più fluida e semplice. I servizi di compilazione automatica di terze parti possono compilare automaticamente password, passkey e altre informazioni come indirizzi e dati di pagamento, come farebbero in altre app Android.

Chrome per Android: come integrare la compilazione automatica di terze parti

Se usi Google Chrome per Android puoi già provare l’integrazione della compilazione automatica di terze parti. Come puoi attivare il tuo Password Manager preferito nel browser su Android del colosso di Mountain View? Ecco i passaggi chiave per farlo in modo veloce. Per prima cosa:

Apri le Impostazioni di Sistema di Android; Seleziona Password, chiavi di accesso e account; Tocca il pulsante Cambia sotto Servizio preferito; Seleziona un servizio preferito; Conferma la modifica del servizio di riempimento automatico preferito.

Dopo aver seguito ogni singolo passaggio sopra riportato passa alle impostazioni del browser:

Apri Chrome su Android; Apri “chrome://flags#enable-autofill-virtual-view-structure“; Imposta il flag su “Abilitato” e riavvia; Apri le Impostazioni di Chrome e tocca Servizi di compilazione automatica; Scegli Compilazione automatica utilizzando un altro servizio; Conferma e riavvia Chrome.

Nel frattempo Google Chrome sta gradualmente eliminando il supporto a uBlock Origin. Ricordiamo che la versione 131 del browser con integrato il supporto a Password Manager di terze parti nativo arriverà il 12 novembre e sarà abilitato di default.