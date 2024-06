Chrome su Android: come funziona la novità Ascolta questa pagina

Google ha dato il via alla distribuzione di una nuova funzionalità al momento riservata a Chrome su Android: si chiama Ascolta questa pagina (in inglese Listen to this page). Come si può intuire già dal nome, si occupa di leggere il contenuto delle pagine Web, con una modalità che possiamo definire simile a quella degli screen reader. È in grado, ad esempio, di convertire un articolo in una sorta di episodio podcast. L’abbiamo messa alla prova: ecco come funziona.

Ascolta questa pagina di Chrome

Innanzitutto, è bene precisare che non è ancora disponibile per tutti. Il rollout è comunque in corso e non dovrebbe trascorrere molto prima di vederla comparire. Per accelerare i tempi, potrebbe tornare utile aggiornare l’applicazione.

Per il nostro test abbiamo preso come riferimento l’articolo dei giorni scorsi sulla presentazione dello smartphone HTC U24 pro. La funzionalità non supporta ancora tutti i siti, ma è già in grado di leggere senza problemi quanto pubblicato qui su Telefonino.net.

Come funziona la novità (esclusiva Android)

Per attivarla è sufficiente aprire il menu principale del browser e selezionare la voce Ascolta questa pagina, come visualizzato nel primo dei due screenshot qui sotto. Apparirà subito un lettore multimediale con i pulsanti per controllare la riproduzione.

Premendo il pulsante a forma di tre puntini nell’angolo inferiore a destra si ha accesso ad alcune opzioni relative alla voce (ce ne sono quattro selezionabili) e alla possibilità di evidenziare il testo durante la lettura. Lo scorrimento è automatico.

Il risultato è quello visibile qui sotto (a sinistra, si può notare la parola come nella prima riga leggermente evidenziata). Non manca nemmeno la libertà di intervenire sulla velocità di riproduzione, proprio come avviene con i podcast.

Sottolineiamo nuovamente che la funzionalità è in fase di distribuzione. Se ancora non risulta disponibile, provare ad aggiornare l’applicazione di Chrome. Quando il sito Web visitato non la supporta, la voce Ascolta questa pagina nel menu principale non risulta selezionabile.