HTC U24 pro: le specifiche e il prezzo del nuovo smartphone

Il marchio non è più attivo come un tempo in ambito smartphone, ma un modello all’anno arriva comunque sul mercato: HTC U24 pro è stato annunciato questa settimana e conferma la volontà, da parte del produttore taiwanese, di non abbandonare il settore. Punta alla fascia media e arriverà anche in Italia. Già confermato il prezzo: 559 euro al lancio, nell’unica colorazione prevista Space Navy.

HTC U24 pro: le specifiche tecniche dello smartphone

La piattaforma software è ovviamente Android, con supporto a Google Play per il download delle applicazioni. Tra le specifiche tecniche in dotazione vale la pena segnalare la presenza di un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB di RAM DDR5, 256 GB di memoria interna (UFS 3.1, espandibile con microSD), tripla fotocamera posteriore con due sensori da 50 megapixel, uno da 8 megapixel e zoom ottico 2x con teleobiettivo, frontale da 50 megapixel, supporto alle reti 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida cablata da 60 W o wireless da 15 W.

Non mancano poi la certificazione IP67 per garantire la resistenza a polvere, acqua e intemperie, il sensore di impronte digitali nascosto sulla parte frontale e il jack audio da 3,5 mm. Questo il filmato di presentazione.

HTC definisce quella offerta da U24 pro come un’esperienza smartphone unica nel suo genere . A livello di design, un’attenzione particolare è stata riservata al design della scocca che utilizza una miscela proprietaria di reticolo ottico, compressione termica e sabbiatura per rivelare una lucentezza unica, il tutto resistendo a urti e impronte digitali . Ancora, la superficie dello schermo si curva senza soluzione di continuità nei bordi del dispositivo e i lati sono angolati, realizzati in alluminio resistente e leggero.

Come impone il trend del momento, non manca nemmeno un’iniezione di intelligenza artificiale. A esserne interessata è in primis l’applicazione della fotocamera, con la composizione automatica di uno scatto di gruppo creato da più immagini, la generazione di adesivi AR, la correzione della sfocatura, dell’esposizione e molto altro ancora.

È inoltre prevista l’integrazione nell’ecosistema di VIVE XR Elite per la fruizione dei contenuti attraverso il visore per la realtà virtuale. Per tutti gli altri dettagli e per ricevere un avviso quando le vendite prenderanno il via rimandiamo al sito ufficiale.