Chiavetta USB C Samsung 128GB, anche per smartphone (26€)

La sbalorditiva chiavetta USB C Samsung offre una memoria interna pari a ben 128GB per salvare numerosi file e contenuti di grandi dimensioni, affidandosi ad elevatissime velocità sia in fase di lettura e sia durante la scrittura. Massima compatibilità con tutti i moderni dispositivi, smartphone compresi: best buy ad un prezzo così basso.

Fai in fretta perché la promozione terminerà sta per terminare: effettua il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto improvviso del 24%, la chiavetta USB C Samsung potrà essere tua con appena 26 euro invece di 34 euro.

Torna in offerta la chiavetta USB C Samsung

La chiavetta Samsung Type-C offre velocità di lettura e scrittura rispettivamente fino a 400 MB/s e 30 MB/s. Totale flessibilità di utilizzo su diversi dispositivi come PC, notebook, smartphone e tablet: nessun limite e potrai avere i tuoi contenuti sempre con te, in ogni momento della giornata.

Con una memoria di 128GB, la Samsung Type-C offre un notevole spazio per conservare i tuoi file più importanti. Grazie alle sue elevate prestazioni, è possibile copiare un file di 4GB dalla tua USB-C al PC o laptop in soli 11 secondi, assicurando un’esperienza di archiviazione rapida ed efficiente.

Una vera roccia: sopravvive ad acqua, cadute, campi magnetici, temperature estreme e raggi X. Ascolta l’istinto, prima che le unità a disposizione finiscano, e metti nel carrello la tua nuova chiavetta USB C Samsung da 128 GB: spesa ai minimi storici ed arriverà a casa in pochissimi giorni.

