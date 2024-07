Chiavetta USB C Samsung 128GB a soli 29€: è VELOCISSIMA

La chiavetta USB C Samsung, con una capacità di memoria di 128GB, offre tutto lo spazio necessario per archiviare migliaia di file di grandi dimensioni, garantendo elevate prestazioni sia in lettura che in scrittura. La compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, inclusi gli smartphone di ultima generazione, la rende un’alternativa ideale per chi cerca versatilità, resistenza e convenienza.

Oggi, la chiavetta USB C Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto esclusivo del 25%: per averla a soli 29 euro invece di 39 euro devi acquistarla subito perché l’offerta è ormai agli sgoccioli!

Prezzo in calo per la chiavetta USB C Samsung

Questa chiavetta USB Samsung raggiunge velocità di lettura fino a 400 MB/s e di scrittura fino a 30 MB/s. La sua versatilità la rende perfetta per l’uso con PC, notebook, smartphone e tablet, garantendo l’accesso a tutti i tuoi file ovunque ti trovi.

Con 128GB di capacità interna, la chiavetta USB C Samsung offre spazio sufficiente per i contenuti più importanti. Le sue elevate prestazioni permettono di trasferire un file da 4GB su PC o laptop in soli 11 secondi, offrendo un’esperienza di archiviazione veloce ed efficiente. Inoltre, la pendrive è progettata per resistere all’acqua, agli urti, ai campi magnetici, alle temperature estreme ed ai raggi X.

Non lasciarti scappare la chiavetta USB C Samsung da 128GB: se la metti ora nel carrello puoi riceverla direttamente a casa con un risparmio di 10 euro e sarà impossibile farne a meno.