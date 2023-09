Chiavetta USB 64GB: una SCHEGGIA a quasi METÀ prezzo (13€)

La chiavetta USB Samsung Memorie Bar Plus mette a tua disposizione un’incredibile velocità in fase di lettura e scrittura dei dati, oltre ad un notevole quantitativo di spazio interno pari a 64GB. Il design è molto ricercato, gradevole alla vista e con annesso il particolare aggancio per utilizzare l’apparecchio come un portachiavi.

Devi approfittarne subito, prima che la promozione termini: effettua il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 49%, la chiavetta Samsung sarà tua ad un prezzo di appena 13 euro invece di 27 euro.

Minimo storico per la chiavetta USB Samsung da 64GB

Questa performante pennetta USB si caratterizza per una costruzione impeccabile, allo scopo di garantirti estrema resistenza ad acqua, campi magnetici, alte temperature ed urti.

Grazie all’uscita USB 3.1, la chiavetta può fare affidamento su una velocità che, in fase di lavoro, è in grado di raggiungere addirittura i 300 MB/s: prestazioni molto al di sopra della media. In un batter d’occhio riuscirai a memorizzare e trasferire i tuoi file tra diversi dispositivi.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova chiavetta USB Samsung Memorie Bar Plus da 64GB: spesa praticamente dimezzata con consegna rapidissima direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.