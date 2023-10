Chiavetta USB 3 in 1: iPhone, Smartphone e PC a soli 10€ su TEMU

Trasferisci dati tra iPhone, Smartphone Android e PC con un unico dispositivo grazie alla Chiavetta USB 3 in 1 su TEMU a soli 10,48 euro, invece di 24,39 euro. A parte lo sconto del 57%, che è veramente pazzesco, questa pen drive è eccezionale dal punto di vista strutturale. Infatti, nel connettore USB-A nasconde un connettore Type-C. In un attimo ottieni ciò che vuoi. Dall’altro lato, invece, è disponibile un connettore Lightning.

Chiavetta USB 3 in 1: un unico dispositivo, tante applicazioni

Hai un iPhone e vuoi trasferire foto al tuo computer? Con questa Chiavetta USB 3 in 1, in offerta su TEMU, puoi farlo. E se poi devi trasferirle anche sul tuo tablet? Tranquillo, puoi sempre usufruire del connettore Type-C integrato. Insomma, non avrai più bisogno di acquistare prodotti per ogni applicazione. Con questo puoi fare veramente di tutto. L’interfaccia a 3 connettori è perfetta e comoda da utilizzare. Ognuno è protetto all’interno della scocca perché vengono estratti tramite scorrimento solo al bisogno.

Le componentistiche sono di pregio, garantendo estrema sicurezza e protezione ai tuoi dati. Compatibile con tutti i dispositivi, grazie alla tecnologia Plug & Play, non servono software o driver da installare per farla funzionare. Ti basterà solo connetterla al tuo device e in un attimo avrai accesso a tutti i contenuti multimediali disponibili oltre che alla possibilità di caricarne altri. Scegli tu la dimensione che ti serve. Puoi acquistarla in tre varianti da 32GB, 64GB o 128GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.