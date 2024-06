Chiavetta USB 2-in-1 256GB: file da PC a smartphone e viceversa

La chiavetta USB 2-in-1 da 256GB di SanDisk offre una capacità di memoria difficile da rintracciare su modelli di pari prezzo ed una compatibilità totale con vari dispositivi, inclusi smartphone e PC. Nonostante la costruzione solida ma compatta, la pendrive dispone di connettori USB C e USB A 3.2 che la rendono incredibilmente versatile: in poche parole, un best buy.

Approfitta subito di questa opportunità su Amazon: con uno sconto last minute del 4%, oggi puoi ordinare la chiavetta USB SanDisk Ultra Dual Drive Go da 256GB al ridicolo prezzo di soli 29 euro.

Chiavetta USB 2-in-1 SanDisk al minimo storico

Questa eccezionale chiavetta USB di SanDisk dispone di un connettore USB Type C ultra veloce e di un tradizionale connettore USB Type A, permettendo il trasferimento rapido dei tuoi contenuti tra smartphone, tablet, Mac e computer. Facile da portare con te, può essere agganciata al portachiavi per una praticità totale.

Oltre a fornire spazio aggiuntivo per liberare memoria sul tuo dispositivo principale, la chiavetta USB SanDisk 2-in-1 consente di effettuare backup automatici delle foto tramite l’applicazione Memory Zone. Le sue performance sono notevoli, con una velocità di lettura fino a 400 MB/sec per terminare ogni operazione in men che non si dica.

Cogli quest’occasione al volo, restano pochissimi modelli: porta a casa la chiavetta USB SanDisk 2-in-1 da 256GB al prezzo più basso visto finora e riceverai il tuo acquisto nel giro di pochissimi giorni.