Chiavetta USB 128GB, velocità strabiliante in un corpo minuscolo: 17€

La chiavetta USB 3.1 SanDisk da 128GB, in questa fascia di mercato, è tra le più valide proposte considerando il notevole quantitativo di memoria su cui salvare con estrema velocità numerosi documenti o contenuti multimediali di elevate dimensioni. La porti con te ovunque, grazie a dimensioni e peso quasi impercettibili.

Devi approfittarne ora, prima che le unità disponibili finiscano: completa subito il tuo ordine su Amazon e, per effetto di uno sconto a sorpresa pari al 7%, la chiavetta USB sarà tua con poco più di 17 euro.

Chiavetta USB 3.1 SanDisk da 128GB in offerta su Amazon al minimo storico

La chiavetta USB 3.1 di SanDisk rappresenta lo strumento ideale per incrementare lo spazio d’archiviazione a bordo dei tuoi laptop, console di gioco, autoradio e molti altri dispositivi.

La pendrive si caratterizza per una velocità di lettura fino a 130 MB/sec, a cui si aggiunge una velocità di scrittura fino a 15 volte superiore rispetto a quella garantita dalle unità USB 2.0 di tipo standard: sarai in grado di trasferire un intero film in meno di 30 secondi. Ti ricordiamo inoltre che a bordo della chiavetta SanDisk Ultra Fit è stata implementata una memoria ddr3l_1600_sdram.

Non perdere questo autentico gioiellino, potrebbe non tornare online per molto tempo: metti nel carrello la tua nuova chiavetta USB 3.1 SanDisk da 128GB e la riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.